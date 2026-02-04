Un defensa de Santa Fe se irá a préstamo al fútbol internacional

Independiente Santa Fe continúa moviendo su plantilla en pleno 2026 y en las últimas horas se conoció que el club bogotano enviará a préstamo a uno de sus defensas, como parte del proceso de proyección y rodaje de jugadores jóvenes.

Tal futbolista es Santiago Tamayo, quien saldrá del cuadro cardenal para incorporarse al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, equipo en el que tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional.

El defensa Santiago Tamayo saldrá de Santa Fe

Tamayo, de 23 años, es un lateral derecho bogotano formado en las divisiones menores de Independiente Santa Fe, aunque no ha logrado consolidarse con regularidad en el primer equipo, situación que ha llevado al club a cederlo en reiteradas ocasiones.

Durante la temporada 2023, el defensor hizo parte de Orsomarso; mientras que entre 2024 y junio de 2025 vistió la camiseta de Tigres FC, sumando continuidad en el fútbol de ascenso colombiano y acumulando minutos que lo llevaron de vuelta al León.

Ahora, el lateral afrontará su primer reto fuera del país, en una cesión que le permitirá competir en un contexto distinto y ganar experiencia en el exterior, algo que Santa Fe considera pertinente.

Estadísticas de Santiago Tamayo

A lo largo de su carrera, Tamayo ha disputado 84 partidos como profesional, de los cuales solo doce han sido con la camiseta de Santa Fe, acumulando 6.573 minutos, con un registro de tres goles, una asistencia y diez tarjetas amarillas, según datos de Transfermarkt.

La opción de compra de Santiago Tamayo

En cuanto a las condiciones de la operación, inicialmente el préstamo desde Independiente Santa Fe al Forte Virtus será por un año (hasta diciembre de 2026), con una opción de compra cercana a los 250 mil dólares.

La información sobre esta cesión fue revelada por el periodista Felipe Sierra, quien además indicó que el futbolista viajó en la noche del 3 de febrero a Abu Dabi para ultimar los detalles de su vinculación con el club emiratí.

Kener Valencia también llega al Forte Virtus

Además de Tamayo, se conoció que Kener Valencia, delantero perteneciente a Internacional de Palmira y con pasado en Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Llaneros, también será cedido al Forte Virtus, club fundado en 2020 y que actualmente compite en la primera división del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.