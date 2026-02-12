Los dos técnicos que suenan para remplazar a Alberto Gamero en Deportivo Cali

La continuidad de Alberto Gamero en Deportivo Cali está en entredicho. Tras los resultados obtenidos en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I, la dirigencia azucarera estaría estudiando la posibilidad de destituir al entrenador samario en los próximos días.

Cali suma siete puntos en seis fechas y viene de caer 2-3 frente a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, un resultado que profundizó las dudas alrededor del proyecto deportivo y encendió las alarmas en la tabla.

Lea también Dimayor justificó por qué no se publican los audios del VAR

Próximo partido de Deportivo Cali

Según informó Francisco Javier ‘Pacho’ Vélez en La FM Más Fútbol este jueves 12 de febrero, la directiva le habría dado un ultimátum al técnico: si quiere continuar en el cargo, el equipo deberá derrotar a Atlético Nacional el domingo 15 de febrero, por la séptima jornada del campeonato.

El compromiso ante el conjunto verdolaga aparece entonces como una final anticipada para Gamero, quien asumió el mando del club el 17 de junio de 2025, pero no logró clasificar a los cuadrangulares en el segundo semestre de ese año.

La preocupación no solo pasa por el presente inmediato, sino también por la tabla del descenso, donde el Cali empieza a mirar de reojo las posiciones comprometidas, una situación que aumenta la presión institucional.

En consecuencia, la dirigencia ya estaría analizando posibles nombres para reemplazar al entrenador en caso de concretarse su salida, buscando un golpe de timón que permita recomponer el rumbo deportivo.

Pusineri y Dudamel, los dos técnicos que busca el Cali

Uno de los candidatos es Lucas Pusineri, técnico argentino que ya tuvo paso por el club y que actualmente dirige a Central Córdoba en su país. Aunque su salida no sería sencilla, existiría disposición para negociar una eventual rescisión.

Lea también Liga BetPlay: Medellín solicitó postergar un partido y se abrió la polémica

La otra opción que toma fuerza es Rafael Dudamel, quien fue campeón con Deportivo Cali en el 2021-II y actualmente se encuentra libre, un factor que facilitaría cualquier acercamiento formal.

Así, el futuro de Gamero pende de un hilo y dependerá en gran medida de lo que ocurra el domingo ante Nacional, en un partido que puede marcar la salida de un nuevo entrenador en esta edición de la Liga BetPlay.