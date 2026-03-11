Dimayor anunció la sanción a Jermein Peña, defensa de Junior

Dimayor confirmó la sanción impuesta al defensor central Jermain Peña luego de su expulsión en el partido entre Junior FC y Atlético Nacional.

El futbolista fue expulsado la noche anterior durante el compromiso que terminó con victoria 0-4 del conjunto verdolaga, en un juego correspondiente a la Liga BetPlay.

La acción que derivó en la tarjeta roja ocurrió cuando el defensor del equipo barranquillero le propinó un golpe en la nuca al delantero rival Juan Manuel Rengifo.

Inicialmente, el árbitro del encuentro sancionó la jugada con tarjeta amarilla, pero tras recibir el llamado del VAR revisó la acción nuevamente.

Luego de observar la repetición en el monitor del VAR, el juez decidió cambiar su determinación y mostró la tarjeta roja directa al defensor de Junior.

Este miércoles, a través de la Resolución 023 de 2026, la Dimayor confirmó oficialmente la sanción disciplinaria contra el jugador.

La sanción a Jermein Peña, de Junior

De acuerdo con el informe del comité disciplinario, Peña fue castigado con dos fechas de suspensión y una multa de 758.725 pesos, tras ser hallado culpable de conducta violenta contra un adversario.

Con esta decisión, el defensor no podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Junior durante los próximos compromisos del campeonato.

De esta manera, Jermain Peña se perderá los partidos correspondientes a las fechas 11 y 12 de la Liga BetPlay, lo que representa una baja sensible para el equipo en las próximas jornadas del torneo.