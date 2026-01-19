Dimayor aplazaría partido de Millonarios en la Liga Betplay 2026: clásico tendría nueva fecha

Millonarios tuvo su estreno en la Liga Betplay con una derrota 2-1 en su visita a Atlético Bucaramanga. El cuadro embajador visitó la ciudad bonita, pero no logró el resultado esperado y regresó de los santanderes con más de una preocupación. Sin embargo, los dirigidos por Hernán Torres podrían sumar un nuevo golpe en las próximas horas.

Después del flojo estreno de los azules en el Américo Montanini, desde la capital se confirmó que el cuadro azul y blanco no podrá jugar uno de sus partidos en condición de local. Todo apunta a que en la misma fecha que el duelo estaba programado, la alcaldía cederá el Estadio El Campín para un concierto.

Según lo revelado por el periodista Juanjo Guerrero, especialista en conciertos y espectáculos, el escenario deportivo de los capitalinos será usado para un concierto de homenaje en memoria de Yeisson Jiménez. El mismo se realizará para reemplazar el evento pactado que tenía el cantante para el mes de marzo.

Por lo anterior, el partido programado para la fecha 4 de la Liga Betplay entre Millonarios y Medellín del 31 de enero sería reprogramado. El clásico entre poderosos y embajadores pasaría a disputarse en una fecha diferente con la presión de pocos espacios en el calendario.

Desde la posición de Millonarios y Medellín la decisión generaría molestias en ambos clubes. El calendario para ambos equipos es bastante complejo, teniendo en cuenta el poco espacio para reprogramar fechas por su participación en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

Hasta el momento la decisión no se ha hecho oficial, pero desde el entorno del cuadro bogotano se ha mencionado la posibilidad de que el compromiso se dispute en un escenario como el Estadio de Techo. Sin embargo, la complejidad también pasa por el cambio de logística en la realización del encuentro.

Se espera que en los próximos días haya una decisión en firme por parte de la Dimayor que pueda dar pistas sobre la nueva fecha de realización del encuentro. Una de las opciones sería la ventana FIFA del mes de marzo o jugar el encuentro a puerta cerrada, en la jornada donde habran elecciones presidenciales en Colombia.

Durante los próximos días, Millonarios tratará de organizar su calendario pensando en acomodarse para no llegar con sobrecarga al cierre del año. Los azules recibirán en la segunda fecha de la Liga Betplay al Junior de Brranquilla.