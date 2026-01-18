Millonarios tuvo un desafortunado debut en la Liga BetPlay-I de 2026 al caer en condición de visita 1-2 ante Atlético Bucaramanga.

El conjunto 'embajador' no pudo conservar la ventaja de 1-0 conseguida en el primer tiempo y vio como el rival le empató y le remontó para quedarse con los tres puntos.

Lea también Bucaramanga inició con pie derecho: remontada contra Millonarios

"La sensación no es buena"

Al término del partido, el director técnico Hernán Torres reconoció que la sensación en Millonarios no es buena y se siente frustración por la derrota.

"La sensación no es buena cuando uno pierde, la sensación no puede ser buena y menos en Millonarios que siempre tiene que ganar. Veníamos bien ordenados y tranquilos hasta que llegó el gol de Leonardo Flores, ahí queda uno frustrado", explicó el entrenador.

A Torres se le consultó por la presencia del mediocampista Dewar Victoria, quien no hizo parte de los partidos de pretemporada frente a River Plate y Boca Juniors.

"Dewar Victoria sí hizo la pretemporada, no viajó por que no podía salir del país. Hizo la pretemporada con todos y todos los trabajos desde el inicio", aseguró Torres.

¿Millonarios hará más refuerzos?

El entrenador explicó que Millonarios no hará más incorporaciones.

"Ya estamos completo, la gene que está es la que va a trabajar este semestre, esperamos consolidar el trabajo en equipo", dijo.

"Cosas buenas y cosas por mejorar"

Finalmente, Hernán Torres describió los aspectos buenos y los que hay que mejorar, luego de la derrota.

"Se vieron cosas interesantes y cosas que hay que corregir, cuando se pierde hay que entrar y revisar, por que no hay tiempo para esperar. Millonarios tiene que ganar sí o sí. Perdimos la pelota muy fácil, la idea era darle más toques a la pelota, en el segundo tiempo nos metimos mucho atrás y nos faltó finura en la definición", aseguró.