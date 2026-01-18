Los 3 errores de Millonarios en la derrota ante Bucaramanga

Millonarios tuvo un pobre debut en la Liga BetPlay-I de 2026 al caer en condición de visita 1-2 ante Atlético Bucaramanga en partido que se llevó a cabo en el Estadio Departamental Américo Montanini.

El equipo 'embajador' causó preocupación en su afición, teniendo en cuenta el rendimiento demostrado durante el compromiso, pero además por no tener la capacidad de conservar un marcador favorable, ya que logró la ventaja en el minuto 46, pero en el segundo tiempo fue superado por el rival.

Los 3 errores de Millonarios en la derrota con Bucaramanga

Al final del partido, el director técnico Hernán Torres describió los aspectos que debe corregir en Millonarios para mejorar el rendimiento de cara a los próximos compromiso de la Liga BetPlay.

Inicialmente, Torres sentenció que el conjunto 'embajador' debe jugar todos los partidos con el objetivo de ganar y pasar por encima del rival.

Seguidamente, el estratega se lamentó por el hecho de perder muy fácil el control del balón frente a Bucaramanga y no tener la capacidad de generar largas secuencias de pases para imponer ritmo.

El entrenador de Millonarios también se mostró inconforme por el estilo de juego demostrado en el segundo tiempo, ya que sus dirigidos se replegaron en su propio campo y le dieron mucha

libertad al rival.

Finalmente, Hernán Torres aseguró que al cuadro capitalino le faltó "finura en la definición" en momentos determinantes del partido.

Próximo partido de Millonarios

Tras caer ante Atlético Bucaramanga, Millonarios continuará su actividad en la Liga BetPlay el domingo 25 de enero recibiendo en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Junior de Barranquilla.

El compromiso entre 'embajadores' y tiburones está programado para tener su pitazo inicial a partir de las 6:10 de la tarde.