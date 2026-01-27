Dimayor aumentaría el número de cupos: así funcionaría la medida

Dimayor podría dar marcha atrás, al menos de manera parcial, en la normativa que redujo de 30 a 25 el número de jugadores inscritos por cada club para la Liga BetPlay en este 2026. La medida, implementada para el actual campeonato, ha generado una fuerte discusión en el entorno del fútbol colombiano.

Desde varios equipos se ha manifestado que la reducción de cupos representa un retroceso, especialmente para planteles que afrontan calendarios apretados y competencias simultáneas. Por esta razón, distintos clubes elevaron su inconformidad y solicitaron a Dimayor replantear la decisión.

En ese contexto, se conoció que la entidad rectora del fútbol profesional colombiano estaría evaluando una alternativa intermedia. La propuesta consistiría en aumentar de 25 a 30 las plazas de inscripción, aunque no sería una medida generalizada para todos los equipos.

De acuerdo con la información conocida, Dimayor permitiría inscribir hasta 30 jugadores únicamente a los clubes que disputen torneos internacionales durante el primer semestre de 2026. La idea estaría sustentada en la necesidad de rotar nómina y evitar sobrecargas físicas.

Clubes beneficiados con el aumento de 25 a 30 jugadores

De aprobarse la reforma, los equipos beneficiados serían Independiente Santa Fe, Junior FC, Independiente Medellín y Deportes Tolima, que participarán en la Copa Libertadores, así como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga, clasificados a la Copa Sudamericana.

Sobre esta posibilidad se refirió Juan Trujillo, presidente de Llaneros, quien confirmó en diálogo con Win Sports que el tema ya se está discutiendo al interior de Dimayor. El directivo dejó claro que para algunos clubes la medida no fue sorpresiva.

“Nosotros, desde antes de que saliera lo de la asamblea, sabíamos que serían 25 jugadores. Desde el año pasado, hablamos de eso, entonces no nos cayó de sorpresa. (…) Por ahí vi que llegó una encuesta para ver si estábamos de acuerdo con darles cinco jugadores más a los equipos que están en torneo internacional si se aprueba eso”, explicó Trujillo.

El dirigente también destacó que la decisión original apunta a un cambio estructural en el fútbol colombiano, enfocado en darle mayor protagonismo a los jóvenes. En ese sentido, respaldó la gestión del actual presidente de Dimayor.

“Creo que el fútbol está cambiando en Colombia y que Carlos Mario Zuluaga ha hecho buen trabajo, pensando en el desarrollo de darle juego a los sub 20 y oportunidades a los sub 23. Creo que eso hay que valorarlo. Si yo estuviera jugando un torneo internacional, mi pensamiento sería otro. Hoy no lo estoy haciendo y para mí es suficiente los 25 jugadores”, concluyó.