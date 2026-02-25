Dimayor confirmó fuerte sanción al técnico de Deportivo Pasto

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer una nueva resolución de sanciones, luego de disputarse la fecha 8 de la Liga BetPlay.

En el documento fue reportado Matías Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto, quien deberá cumplir con un fuerte castigo por "emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra adversario".

Al entrenador del conjunto volcánico también se le sancionó por "provocar al público" durante el partido contra Deportivo Pereira, el cual terminó igualado con marcador de 2-2.

Teniendo en cuenta las infracciones señaladas, Matías Jonathan Risueño deberá cumplir con cuatro jornadas de suspensión y además pagar una multa de $7.003.620.

Ante esta situación, Risueño no podrá estar al frente de Deportivo Pasto en los partidos contra Cúcuta Deportivo (fecha 9), América de Cali (fecha 10), Once Caldas (fecha 11) y Boyacá Chicó (fecha 12).

¿Qué pasó con Jonathan Risueño?

Jonathan Risueño fue expulsado por el árbitro Álvaro Meléndez a término del partido entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto que se llevó a cabo el pasado viernes 20 de febrero en el estadio Centenario de Armenia.

Según se reportó. Risueño, terminado el encuentro, hizo algunos gestos provocativos contra la afición.