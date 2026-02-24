Este lunes 23 de febrero concluyó la fecha 8 en la presente edición de la Liga BetPlay, donde el último duelo fue protagonizado por Cúcuta Deportivo y el Deportes Tolima, donde el cuadro ‘Motilón’ logró su primer triunfo en este campeonato tras vencer por 3-2 en condición de local.

Victoria donde el delantero Luifer Hernández anotó doblete para el Cúcuta, llegando a cinco anotaciones en este certamen y consolidándose como una de las grandes revelaciones de este 2026, liderando actualmente el escalafón de goleadores junto con otros jugadores, entre ellos, Dayro Moreno.

Tabla de goleadores tras la fecha 8 en la Liga BetPlay 2026-I

El histórico delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, anotó doblete en la más reciente victoria 4-2 sobre Alianza Valledupar, demostrando nuevamente su vigencia en el fútbol a sus 40 años, algo que quiere seguir haciendo Hugo Rodallega, quien fue elegido el mejor jugador de la Liga BetPlay el año pasado.

De igual manera, referentes de ataque como Alfredo Morelos y Luis Fernando Muriel ya se han hecho presentes con gritos de gol, sin embargo, se han presentado algunas sorpresas como la del barranquillero Jorge Rivaldo y la del hondureño Dereck Moncada.

Dereck Moncada | Internacional de Bogotá | 5 goles Yeison Guzmán | América de Cali | 5 goles Dayro Moreno | Once Caldas | 5 goles Andrey Estupiñán | Deportivo Pasto | 5 goles Jorge Rivaldo | Águilas Doradas | 5 goles Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 4 goles Luis Fernando Muriel | Junior | 4 goles Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez | 4 goles Luciano Pons | Atlético Bucaramanga | 4 goles.

Flojo inicio de Hugo Rodallega y Radamel Falcao García

El ídolo de Millonarios, Radamel Falcao García, ha disputado apenas cinco partidos este semestre y no todos los ha jugado como titular, logrando solo un gol en el triunfo por 1-0 sobre Águilas Doradas.

Por su parte, Hugo Rodallega ha jugado todos los ocho partidos que de momento ha desarrollado la Liga BetPlay, pero no ha podido anotar ningún gol, un rendimiento bajo que no tuvo el año pasado, sin embargo, queda mucho campeonato para que el delantero de Santa Fe aporte su cuota, eso sí, recordando que el jugador de 40 años anotó dos goles en la final de la superliga ante Junior.

