Millonarios lanzó petición a Comisión Arbitral tras derrota contra Inter

Ya han pasado 4 días desde la derrota de Millonarios por 3-2 contra Internacional de Bogotá, duelo de la presente Liga BetPlay que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo que presentó varias polémicas arbitrales.

El equipo azul de la capital del país, que sufrió su primera derrota en la era del técnico Fabián Bustos, no olvida lo ocurrido el pasado fin de semana y ha presentado una queja formal a la Comisión Arbitral para que responda a dos peticiones por decisiones del juez central y del VAR de aquel partido que habrían perjudicado a Millonarios.

Millonarios lanza queja formal tras la derrota contra Internacional de Bogotá

Recientemente se dio a conocer sobre la petición de Millonarios, donde exponen con detalles e imágenes lo que para el club representan evidentes errores del árbitro Carlos Ortega y del equipo encargado del VAR en el partido ante el cuadro capitalino.

Primero critican el desenlace de una falta en contra de David Mackalister Silva, que primero fue sancionada como penalti, pero luego analizada por el VAR es desmentida y determinada como quite limpio del jugador del Inter.

Además, el equipo ‘embajador’ presenta queja al arbitraje del partido por no pitar un nuevo penalti a su favor tras un agarrón de camiseta sobre Leonardo Castro, jugadas que según ellos afectaron el desenlace y el marcador del compromiso.

Las peticiones que hace Millonarios a la Comisión Arbitral

De acuerdo con el comunicado, la idea es que se haga una revisión detallada de esas jugadas y se publiquen los audios del VAR que existieron al momento de tomar las decisiones de esas polémicas acciones.

Que se realice una revisión exhaustiva del procedimiento llevado a cabo durante el partido en relación con las dos jugadas que involucran al Jugador No. 2 (Carlos Vivas) de Internacional de Bogotá y nos informe sobre ello.

Se publiquen las imágenes y el audio del VAR del partido para conocer los procedimientos adoptados por el cuerpo arbitral y para determinar si se cumplió el criterio general establecido.

