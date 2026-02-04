Mensaje de Fabián Bustos a Alberto Gamero: "La ventaja es para él"

Ante la cantidad de partidos suspendidos Millonarios aprovecha cada día de trabajo, ahora bajo la conducción del argentino Fabián Bustos. Varias situaciones motivaron a que su presentación se diera hasta este miércoles, el estratega arranca con la mira en el Deportivo Cali de Gamero.

El próximo domingo 8 de febrero se jugará el partido estrella de la fecha entre Deportivo Cali y Millonarios por la jornada cinco, el encuentro dominical a las 6:20 p. m. en Palmaseca se roba todos los flashes.

El juego de la fecha cinco está marcado por la necesidad de ambas escuadras, José Dinenno habló en la previa del partido: “Ahora tenemos el domingo un partido, pero por demás que importante, con historia, con mucho significado y para nosotros así lo pensamos, que después del domingo tenemos el miércoles y después otro partido con con un montón de historia y así, así semana a semana”.

Elogios del DT de Millonarios a Gamero: "Me encantaba ese equipo de Millonarios que jugaba muy bien"

Un monumental aguacero hizo que se moviera medio partido ante Independiente Medellín, y luego e partido pospuesto contra el Pereira. Ahora, el entrenador tiene en la mira su debut contra el equipo azucarero.

En rueda de prensa le preguntaron a por si conocía algo del estratega, que tiene un lugar muy especial en la hinchada albiazul, Alberto Gamero: “Hablar de Gamero, me parece… del profe Gamero, es hablar de una persona que lo vi muchísimo, conseguir muchísimos resultados. Me encantaba ese equipo de Millonarios que jugaba muy bien y que llegó a muchas, muchas etapas definitorias”.

Fabián Bustos se deshizo en cumplidos para el DT samario, cuando conducía a Millonarios: “Creo que fue injusto no haber tenido más títulos, creo yo, mi modo de opinar de algunas finales que no se pudo lograr porque el equipo jugaba bien, porque tenía...”.

Fabián Bustos se quita la presión: "La ventaja es para él, pero no vamos a achicarnos"

Luego de los gloriosos llegaron los dolorosos, inmediatamente puso la realidad en contexto, sabiendo que es su próximo rival por la Liga, marcando su debut: “Y bueno, creo que la ventaja la tiene él, porque los conoce un poco más, conoce a sus jugadores, a sus exjugadores y conoce obviamente esta liga porque ha transitado su carrera casi siempre acá”.

Para terminar la pregunta el ahora flamante técnico de Millonarios reiteró: "La ventaja es para él, pero no vamos a achicarnos para nada, vamos a intentar hacer nuestro trabajo y conseguir el resultado".