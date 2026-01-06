Liga BetPlay 2026-I: Teun Wilke, delantero mexicano, firmaría con un equipo bogotano

La Liga BetPlay podría sumar a un nuevo delantero extranjero de cara a la temporada 2026, pues Teun Wilke, atacante mexicano de Chivas de Guadalajara, estaría muy cerca de llegar al fútbol colombiano.

Según se conoció, Fortaleza CEIF sería el equipo que recibiría al futbolista mexicano, luego de venir de firmar la mejor participación liguera de su historia, lo que le ha permitido reforzarse con miras a consolidar su proyecto deportivo.

¿Quién es Teun Wilke, delantero mexicano que llegaría a Fortaleza?

Teun Sebastián Ángel Wilke Braams es un futbolista mexicano de padres holandeses, razón por la cual cuenta con doble nacionalidad, un detalle que ha marcado su proceso formativo en distintos países.

El atacante mide 1,91 metros, tiene 23 años —nació el 14 de marzo de 2002— y se caracteriza por su potencia física, buen juego aéreo y capacidad para asociarse en el frente de ataque.

Aunque su posición natural es la de delantero centro, Wilke también puede desempeñarse como mediapunta, y su pierna hábil es la izquierda, lo que le permite aportar variantes ofensivas.

Estadísticas y trayectoria de Teun Wilke

Con Chivas de Guadalajara, Teun Wilke ha disputado 15 partidos oficiales y ha convertido dos goles, mientras que su mejor registro goleador lo consiguió con Tapatío, en la Liga de Expansión, donde anotó 14 tantos en 38 encuentros.

Antes de consolidarse en el fútbol profesional, Wilke tuvo un recorrido internacional a nivel juvenil, pasando por clubes como Querétaro, Heerenveen de Países Bajos, SPAL de Italia y Cercle de Bélgica.

De acuerdo con los periodistas César Luis Merlo y Jon Barbon, Chivas enviará al delantero a Fortaleza CEIF en condición de préstamo por un año, hasta diciembre de 2026.

El acuerdo incluiría una opción de compra, y de concretarse, Teun Wilke tendría su primera experiencia en el fútbol sudamericano, en un equipo que busca seguir creciendo en la Liga BetPlay.