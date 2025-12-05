Dimayor confirmó sanción a jugadores de Medellín y Nacional

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer la resolución 126, en la que se emiten las sanciones, luego de disputarse la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay.

En el informe fueron reportados dos jugadores de Atlético Nacionaly no de Deportivo Independiente Medellín, después de los hechos de violencia que se registraron al final del clásico antioqueño que dejó como ganador al cuadro 'verdolaga' por marcador de 2-1.

Lea también Nacional contra las cuerdas: Así están las cuentas para clasificar a la final

Fuerte sanción de Dimayor

La resolución detalla que Harlen Castillo y Andrés Matheus Uribe de Atlético Nacional y Washington Aguerre de Deportivo Independiente Medellín tendrán que cumplir con una sanción de dos jornadas cada uno por "ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF".

Y es que a final del clásico antioqueño que se jugó en el estadio Atanasio Girardot, varios jugadores de ambos equipos intercambiaron insultos y empujones cuando se dirigían a los vestuarios.

Lea también [Video] Matheus y Aguerre protagonizaron fuerte agarrón tras el clásico

A través de algunos videos aficionados y de la transmisión oficial de pudo ver como Washington Aguerre y Matheus Uribe se enfrentaron hasta el punto de agredirse.

Wilmar Roldán, juez central del encuentro, se percató de lo sucedido y no dudó en mostrarles la tarjeta roja a cada uno, a pesar de que el partido había terminado.

De esta manera, los jugadores sancionados se perderán la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales y el inicio de la liga colombiana en la temporada 2026.