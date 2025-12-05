Nacional contra las cuerdas: Así están las cuentas para clasificar a la final

A falta de una fecha para cerrar los cuadrangulares semifinales, Atlético Nacional sigue con vida, pero su margen de error es nulo. La victoria en el clásico paisa frente a Independiente Medellín mantuvo la ilusión del cuadro verdolaga, que llegó a 8 puntos en el Grupo A. Sin embargo, todavía no depende de sí mismo para meterse a la disputa por el título ante Deportes Tolima, ya instalado en la gran final.





Qué necesita Nacional para clasificar

La única opción de Nacional es ganar en su visita al América de Cali en el Pascual Guerrero. Cualquier otro resultado, bien sea empate o derrota, lo deja automáticamente sin chances.

Además de sumar los tres puntos, el equipo de Diego Arias deberá estar pendiente de lo que ocurra en el partido entre Junior y Medellín en el Atanasio Girardot. El escenario ideal para el verde es que el DIM derrote al Junior, preferiblemente por varios goles, para emparejar el ítem de la diferencia de gol en caso de que sea necesario como criterio de desempate.

Actualmente Junior lidera el grupo con 11 puntos y diferencia de gol +3, mientras que Nacional tiene 8 unidades y +1.

El valor de la diferencia de gol y los riesgos del panorama

De ganar ambos partidos los dos antioqueños, el finalista se definirá por diferencia de gol. Por eso, además de vencer a América, Nacional deberá hacerlo con contundencia para aumentar su saldo goleador.

Si Junior suma aunque sea un empate, Nacional quedará eliminado sin importar su resultado en Cali. El cuadro barranquillero llega con la primera opción tras vencer de forma agónica al América en el Metropolitano.

La presión verde es máxima, el equipo se juega la vida en un estadio históricamente complejo y enfrentando a un rival que buscará cerrar el semestre con victoria ante su gente.

Un sueño vigente, pero muy complicado

La última fecha del cuadrangular A promete tensión extrema. Atlético Nacional se mantiene en la pelea, pero el camino hacia la final es empinado, ganar es una obligación y esperar ayuda del clásico rival. El margen es mínimo, la esperanza resiste y el lunes 8 de diciembre será el día de la verdad para un equipo que quiere volver a luchar por el título.