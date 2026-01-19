Lucas González dejó en evidencia las falencias de Junior tras el triunfo de Tolima

Deportes Tolimadio el primer golpe en la Liga BetPlay-I de 2026 al derrotar en condición de visita 2-0 a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo ibaguereño se impuso gracias a las anotaciones de Juan Pablo 'tatay' Torres y Jersson González, en un duelo en el que demostró superioridad ante el actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Lucas González destacó victoria del Tolima y describió falencias de Junior

Al término del partido, Lucas González, entrenador de Deportes Tolima, aseguró que a Junior le hizo falta un jugador como José Enamorado.

"Junior es un excelente equipo, es muy similar al que enfrentamos en la final. No tienen a Enamorado que sale y que marcaba mucha diferencia y cambia las características de lo que fue la final. Tampoco pudo jugar Paiva, pero tienen a Teo y a Muriel que son dos jugadores de altísima calidad, pero no atacan el espacio de la misma forma. Ahí ajustamos la estrategia"; dijo.

"Tratamos de quitarles el balón y si no podíamos, que no llegaran cómodos a nuestro terreno. El balón venía con Peña, que intentaba buscar el balón largo, pero su balón largo no nos hizo daño. Le ganamos a un equipo que será candidato al título", agregó.

Así planeó el partido Lucas González

Teniendo en cuenta el recuerdo de la final del segundo semestre de 2025, Lucas González explicó cómo planeo el partido para sumar los tres puntos.

"La ausencia e un jugador (José Enamorado) sí marca diferencia. Enamorado es un excelente jugador y no está acá por bueno. Ahora no tenían a un jugador con esa velocidad y explosividad para atacar los espacios a la espalda. Tienen muy buenos jugadores para intentar combinar por dentro, pero nos protegimos bastante bien", explicó.

"Pudimos controlar el partido y la diferencia se vio en el resultado. Estuvimos más cerca del 3-0 que ellos del empate", puntualizó.

Problema para la Copa Libertadores

Finalmente, Lucas González reconoció que el hecho de solo poder inscribir 25 jugadores para la temporada 2026 será un problema para los equipos que jueguen Copa Libertadores.

"El hecho de inscribir 25 jugadores nos dificulta a todos, pero sin duda a los que estamos en torneo internacional más. Cuando comience la Copa Libertadores vamos a tener muchos partidos y con 25 jugadores va a ser muy difícil y ahí es donde los jugadores jóvenes van a ser muy importante" afirmó.