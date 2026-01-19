Logo Deportes RCN Vertical
Junior

[Video] Junior perdió 2-0 ante Tolima en el debut de Muriel; que casi se va expulsado

El equipo 'pijao' se sacó la espina tras la final perdida ante el cuadro 'tiburón'.
Daniel Orlando Torres Forero
Junior vs. Deportes Tolima
Futbolistas de Junior y Deportes Tolima // X: @JuniorClubSA

Este domingo 18 de enero hubo partido entre Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, duelo que se presentó recientemente en la final del pasado certamen, donde el conjunto ‘tiburón’ se impuso con autoridad con un marcador global de 4-0.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias, que venía de un empate 1-1 ante Santa Fe por el juego de ida de la Superliga BetPlay 2026, se vio sorprendido por el conjunto ibaguereño, que a los 20 minutos de compromiso ya le ganaba 2-0.

En otras noticias: los números de Teo en las finales con Junior

Así fue el partido entre Junior y Tolima

El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue testigo de dos goles tempraneros del equipo ‘pijao’, que con destacadas anotaciones de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres (minuto 8) y Jersson González (minuto 20) se fue arriba en el marcador, jugando con transiciones rápidas en ataque y evidenciando falencias defensivas del Junior.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González planteó un partido inteligente y bloqueó de buena forma las intenciones ofensivas del Junior, que en el segundo tiempo les dio minutos a varios de sus nuevos fichajes buscando revertir la situación.

¿Cuánto quedó el partido entre Junior y Tolima?

El técnico Alfredo Arias decidió ingresar a Cristian Barrios, Juan David Ríos y Luis Fernando Muriel, delantero que debutó con Junior y que por poco se va expulsado del compromiso luego de ver la tarjeta roja tras una patada con los taches adelante, sin embargo, el VAR intercedió de buena manera y cambió la decisión para solo amonestar al fichaje ‘bomba’ del cuadro ‘tiburón para este 2026.

Los cambios de Alfredo Arias no le resultaron y el reciente campeón del fútbol colombiano terminó perdiendo 2-0 ante Tolima, conjunto ‘pijao’ que en los minutos finales sufrió las expulsiones de Junior Hernández y Luis ‘Chino’ Sandoval por agresiones a sus rivales.

