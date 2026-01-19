[Video] Junior perdió 2-0 ante Tolima en el debut de Muriel; que casi se va expulsado

Este domingo 18 de enero hubo partido entre Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, duelo que se presentó recientemente en la final del pasado certamen, donde el conjunto ‘tiburón’ se impuso con autoridad con un marcador global de 4-0.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias, que venía de un empate 1-1 ante Santa Fe por el juego de ida de la Superliga BetPlay 2026, se vio sorprendido por el conjunto ibaguereño, que a los 20 minutos de compromiso ya le ganaba 2-0.

Así fue el partido entre Junior y Tolima

El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue testigo de dos goles tempraneros del equipo ‘pijao’, que con destacadas anotaciones de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres (minuto 8) y Jersson González (minuto 20) se fue arriba en el marcador, jugando con transiciones rápidas en ataque y evidenciando falencias defensivas del Junior.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González planteó un partido inteligente y bloqueó de buena forma las intenciones ofensivas del Junior, que en el segundo tiempo les dio minutos a varios de sus nuevos fichajes buscando revertir la situación.

¿Cuánto quedó el partido entre Junior y Tolima?

El técnico Alfredo Arias decidió ingresar a Cristian Barrios, Juan David Ríos y Luis Fernando Muriel, delantero que debutó con Junior y que por poco se va expulsado del compromiso luego de ver la tarjeta roja tras una patada con los taches adelante, sin embargo, el VAR intercedió de buena manera y cambió la decisión para solo amonestar al fichaje ‘bomba’ del cuadro ‘tiburón para este 2026.

Los cambios de Alfredo Arias no le resultaron y el reciente campeón del fútbol colombiano terminó perdiendo 2-0 ante Tolima, conjunto ‘pijao’ que en los minutos finales sufrió las expulsiones de Junior Hernández y Luis ‘Chino’ Sandoval por agresiones a sus rivales.