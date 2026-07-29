Dimayor emitió comunicado con conclusiones de la asamblea por derechos de TV

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) entregó este miércoles 29 de julio las conclusiones de la Asamblea Extraordinaria en la que participaron los representantes de los 36 clubes afiliados. El principal tema de la jornada fue el modelo de distribución de los ingresos provenientes de los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano.

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El encuentro se llevó a cabo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, donde los dirigentes analizaron uno de los asuntos que más debate ha generado en las últimas semanas entre los clubes del país.

Según explicó Dimayor en su comunicado, durante la asamblea se intercambiaron diferentes puntos de vista sobre el actual modelo de reparto, en un ejercicio que la entidad calificó como parte de su autonomía y gobernanza institucional.

¿Habrá nuevo modelo de distribución de dinero en Dimayor?

Como principal conclusión, los clubes acordaron que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se realizará de manera conjunta entre los 36 afiliados, una vez finalice el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales.

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La entidad señaló que esta decisión busca garantizar un proceso participativo, transparente e institucional, con el propósito de construir consensos que fortalezcan la sostenibilidad y la competitividad del fútbol profesional colombiano.

Asimismo, Dimayor reiteró su compromiso de mantener abiertos los espacios de diálogo y construcción colectiva con los clubes, al considerar que el trabajo conjunto y el respeto por la institucionalidad serán fundamentales para afrontar los desafíos del fútbol colombiano.

¿Cuáles equipos componen el G8?

La asamblea se produjo días después de que el denominado G8, integrado por Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas, hiciera pública una propuesta para modificar la forma en que se distribuyen los ingresos por derechos de televisión.

Aunque el comunicado no detalló cambios concretos ni definió un nuevo modelo de reparto, sí dejó claro que cualquier decisión sobre la distribución de estos recursos será discutida con los 36 clubes una vez concluya la evaluación de las ofertas por los derechos audiovisuales.

Comunicado de Dimayor tras la asamblea del miércoles 29 de julio