¿Cómo VER EN VIVO los partidos de Selección Colombia en los Juegos Centroamericanos?

La Selección Colombia tendrá doble representación en los Juegos Centroamericanos, pues los planteles femenino de mayores y masculino Sub-19 afrontarán la fase de grupos entre el miércoles 29 de julio y el lunes 3 de agosto en territorio dominicano.

Los aficionados podrán seguir todos los compromisos a través de diferentes plataformas digitales.

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Los encuentros de ambas selecciones serán transmitidos por el canal oficial de YouTube 'Centro Caribe Sports'. Además, los partidos de la Selección Colombia femenina también estarán disponibles en el canal de YouTube 'Matchday Woman'.

De igual manera, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento completo de la participación de los dos planteles de Selección Colombia, con el seguimiento de cada uno de los partidos, resultados y toda la información alrededor del certamen.

Calendario de la Selección Colombia femenina en los Juegos Centroamericanos

La Selección Colombia femenina, ubicada en el Grupo B, debutará el miércoles 29 de julio frente a Jamaica, desde las 3:00 p. m., en La Vega, República Dominicana.

Posteriormente, el equipo nacional se enfrentará a México el viernes 31 de julio, a las 6:00 p. m., en Moca. La fase de grupos finalizará el domingo 2 de agosto, cuando Colombia se mida a Puerto Rico desde las 3:00 p. m., también en Moca.

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Calendario de la Selección Colombia masculina Sub-19 en los Juegos Centroamericanos

Por su parte, la Selección Colombia masculina Sub-19 iniciará su camino el jueves 30 de julio frente a Panamá, a las 3:00 p. m., en Moca, República Dominicana.

El segundo compromiso será el sábado 1 de agosto, cuando el combinado nacional enfrente a Jamaica, desde las 6:00 p. m., en La Vega. Finalmente, cerrará la fase de grupos el lunes 3 de agosto ante Costa Rica, a las 3:00 p. m., en Santiago, República Dominicana.

*Todos los horarios corresponden a Colombia.