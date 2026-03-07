Dimayor impuso fuerte sanción a Eduardo Méndez tras el partido con Nacional

El equipo comandado por Pablo Repetto sigue sin encontrar el camino de la victoria en la Liga Betplay y, aunque ganó la Superliga a inicio del presente año, su participación en la siguiente fase de la competencia empieza a preocupar, al igual que en la Copa Libertadores.

En su último partido disputado contra Atlético Nacional en el Estadio El Campín cedió terreno y se dejó arrebatar los tres puntos que ya tenía en el bolsillo. Sin embargo, en el transcurso del compromiso se dieron un par de polémicas situaciones arbitrales que no le agradaron a Eduardo Méndez, quien quiso tomar justicia por su propia mano, pero terminó con una fuerte sanción.

Eduardo Méndez tendrá que pagar millonaria multa

El 'verde paisa', al mando de Diego Arias, no venía con un buen historial en su condición de visitante en la liga local, pero logró romper esta mala racha en la capital del país al remontarle el marcador a Santa Fe con anotaciones de Alfredo Morelos.

La escuadra 'santafereña' comenzó ganando el compromiso de manera muy tempranera gracias a una recuperación de la pelota por parte de 'Shirra' Mosquera en el área de Nacional y un pase filtrado para que Omar Fernández Frasica pudiera vencer al guardameta, David Ospina, con una sobresaliente definición de pierna derecha.

Sin embargo, el resultado pudo haber sido completamente diferente tomando en cuenta que Santa Fe tomó el protagonismo en los últimos minutos e incluso logró empatar momentáneamente el partido con un gol de Frasica que terminó siendo anulado por una supuesta falta de Hugo Rodallega.

El capitán del 'león' claramente salió desilusionado con el marcador, pero quien no se pudo contener fue Eduardo Méndez, quien al finalizar el compromiso habría saltado al terreno de juego para encarar al cuarto árbitro, situación que el Comité Disciplinario de la Dimayor no pasó por alto y decidió sancionar al presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez.

Por esta conducta, la comisión disciplinaria determinó imponerle una multa económica que asciende a 43.772.625 pesos (25 SMMLV), sanción que fue oficializada en el boletín del ente rector del fútbol profesional colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Liga Betplay?

El cuadro 'cardenal' finalmente pudo descansar y Pablo Repetto el tiempo suficiente para afinar detalles y poner al día a sus jugadores de cara a lo que será el compromiso de la fecha 11 de la competencia cuando reciban a Alianza FC en el Estadio El Campín. Este duelo se llevará a cabo el sábado 14 de febrero sobre las 20:30.