Dimayor impuso millonaria multa a Atlético Nacional, ¿por qué?

Atlético Nacional fue sancionado con una millonaria multa económica por parte de la Dimayor, según se conoció este viernes 13 de marzo a través de la Resolución 025 de 2026 emitida por el Comité Disciplinario del campeonato.

La decisión se relaciona con una infracción ocurrida durante el partido correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay, en el compromiso disputado entre Águilas Doradas y Atlético Nacional.

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¿Cuánto tendrá que pagar Nacional como multa?

En el documento oficial, el Comité Disciplinario determinó: “Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con multa de ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos ($8.754.525), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF”.

La resolución también precisa que la situación se presentó durante el encuentro disputado entre el Club Talento Dorado S.A. y el Club Atlético Nacional S.A., correspondiente a la jornada 10 del campeonato.

Según el informe arbitral consignado en el expediente disciplinario, el incidente estuvo relacionado con la ubicación del jefe de prensa del club antioqueño.

El documento señala que Camilo Vasseur, jefe de prensa del equipo visitante, se encontraba ubicado en un costado del banco técnico sin autorización de Dimayor ni del equipo arbitral.

De acuerdo con el reporte oficial, la situación se agravó cuando el funcionario manifestó su inconformismo con algunas decisiones tomadas por los jueces del compromiso.

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La sanción se debe a una infracción del jefe de prensa de Nacional

“El jefe de prensa del equipo visitante Atlético Nacional Camilo Vasseur se encontraba ubicado en un costado del banco técnico sin autorización (…) al minuto 60 fue expulsado del lugar donde estaba ubicado por desaprobar con palabras y acciones las decisiones arbitrales”, se lee en el documento.

Tras conocerse la sanción económica, no se descarta que Atlético Nacional presente una apelación ante las instancias correspondientes, con el objetivo de buscar la reducción o incluso la anulación del monto de la multa impuesta por el organismo disciplinario.