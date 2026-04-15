Preocupación en Dimayor por concierto en Medellín que alteraría el calendario

A pesar de que el fútbol colombiano ya se encuentra en su recta final. Todo parece indicar que el calendario tendría un ajuste de última hora, esto debido a que el Atanasio Girardot tendría programado un concierto, lo que hace que no esté disponible para lo que será la penúltima fecha.

Según se ha podido conocer por el Inder, el Atanasio Girardot no estaría disponible el fin de semana del 25 de abril por el concierto de Ryan Castro, uno de los cantantes más importantes de reggaetón y que tendría la boletería casi vendida para este gran evento en la capital antioqueña.

Medellín buscaría casa para el juego contra Fortaleza

Ante este panorama, el equipo afectado sería el Independiente Medellín, que tendrá que recibir en su casa a Fortaleza, pues así está programado en el calendario Dimayor, el cual se conoció desde principio de torneo y que no ha sido respetado por algunas entidades.

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Lo más preocupante para Dimayor es que ambos equipos están peleando la posibilidad de ingresar al Grupo de los Ocho, razón por la que aplazar el compromiso sería un problema, además de la participación del cuadro antioqueño en la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Dimayor ni el Independiente Medellín se han pronunciado sobre el posible aplazamiento de este partido o de la posibilidad de que el equipo de Alejandro Restrepo pueda buscar un estadio para que pueda jugar de local y no se retrase el calendario del FPC.

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En la actualidad, el Independiente Medellín se ubica en la decimocuarta casilla con 17 puntos y un partido menos (Boyacá Chicó), mientras que el cuadro bogotano es decimoquinto con 16 puntos y sus partidos completos, teniendo una mínima posibilidad para clasificar a la siguiente ronda del torneo local.

Calendario de Medellín a final de torneo

Para este final de torneo, Independiente Medellín es uno de los equipos que tiene un calendario bastante apretado, pues tendrá que jugar miércoles, domingo, miércoles, teniendo en cuenta el compromiso que tiene en Copa Libertadores, la cual finaliza el 26 de mayo del 2026.

La única semana que el Medellín no tendría compromiso internacional es la del 20 al 24, pero no se podrá jugar el juego contra Fortaleza, pues ambos equipos se pondrán al día en el torneo local, pues el poderoso tiene juego pendiente contra Boyacá Chicó, mientras que Fortaleza se jugará su última oportunidad contra América de Cali.