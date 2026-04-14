Medellín anunció inesperado fichaje de una 'joya' del FPC para el mediocampo

Independiente Medellín vuelve a ser el equipo a seguir en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el regular presente deportivo que viene teniendo, sino porque también sorprendió al anunciar el refuerzo de una joven estrella del mediocampo.

El 'poderoso de la montaña' no la viene pasando bien y necesita reivindicarse con su hinchada, por lo que la plantilla masculina deberá empezar a sacar buenos resultados en la Copa Libertadores, pero las directivas del club también deben mostrar iniciativa en los proyectos futuros, por lo que decidieron apostarle a un nuevo refuerzo de la plantilla Sub 20, confirmando la llegada de Isabella Riaño.

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Medellín anunció fichaje de lujo

Medellín inició con el pie izquierdo una nueva edición de la Liga Betplay, tanto en la rama masculina como la femenina. El equipo de Alejandro Restrepo quedó eliminado a falta de tres jornadas aún luego de haber perdido en el clásico y el que comanda Carlos Ariel Osorio también está sufriendo para mantenerse en los ocho mejores de la competencia.

Recientemente se dio a conocer que el 'poderoso de la montaña' habría hecho reestructuración de la mesa administrativa, siendo Daniel Ossa su nuevo presidente y quien ya había estado en el cargo, pero para esta ocasión habría prometido varios cambios en la institución.

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Una de las nuevas ideas de Ossa era apoyar el proceso formativo del club, comenzando por las divisiones Sub 20 de la plantilla masculina y femenina, pero por el momento se está potenciando más la rama de las futuras jugadoras, habiendo anunciado una nueva incorporación como lo es Isabella Riaño.

La volante de 17 años se unió a otros nuevos fichajes como Yeimi Perea e Isabella Martínez, y llega como una de las jóvenes promesas en el mediocampo, siendo una de las escazas zurdas que se está formando en el fútbol colombiano.

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Próximo partido de Medellín en la Liga Betplay Femenina

El siguiente reto de las jugadoras de Independiente Medellín, luego de la contundente victoria ante Pasto en la fecha 6, será contra Junior de Barranquilla en condición de visitante.

El partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Betplay entre estas dos escuadras se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 17:00 hora local.

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¿Cómo llega Medellín en la tabla de posiciones de la Liga Betplay Femenina?

El cuadro paisa ha tenido un arranque de competencia irregular, llegando al duelo contra Junior en la sétima casilla con 10 unidades luego de tres victorias, un empate y dos derrotas.