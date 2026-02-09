Liga BetPlay-I 2026: árbitros y VAR para la fecha 6

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol los árbitros y encargados del VAR que impartirán justicia en la fecha 6 de la Liga BetPlay-I de 2026.

En la jornada se destaca la ausencia de los experimentados referís Wilmar Roldán, Andrés Rojas y Carlos Betancur, quienes no fueron nombrados.

Lea también La Liga BetPlay tiene inesperado líder: tabla de posiciones tras fecha 5

Por otro lado, el compromiso entre Cúcuta Deportivo contra Deportivo Independiente Medellín será dirigido por Wilmar Montaño y contará con el apoyo en el VAR de Keiner Jiménez.

El encuentro entre Millonarios y Águilas Doradas tendrá a Luis Matorel como juez central, mientras que John Perdomo lo acompañará en el VAR.

Finalmente, el partido que disputarán Once Caldas y Junior en el estadio Palogrande de Manizales tendrá a Diego Ulloa como árbitro central y a Lisandro Castillo en el VAR.

Árbitros y VAR para la fecha 6 de la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo Vs Medellín

Árbitro central: Wilmar Montaño

VAR: Keiner Jiménez

Llaneros Vs Deportivo Pasto

Árbitro central: Javier Villa

VAR: Nicolás Gallo

Atlético Bucaramanga Vs Deportes Tolima

Árbitro central: Álvaro Meléndez

VAR: Mauricio Pérez

Internacional de Bogotá Vs Deportivo Cali

Árbitro central: José Ortiz

VAR: Never Manjarrez

Millonarios Vs Águilas Doradas

Árbitro central: Luis Matorel

VAR: John Perdomo

Boyacá Chicó Vs Jaguares

Árbitro central: Héctor Rivera

VAR: David Nicolás Rodríguez

Once Caldas Vs Junior

Árbitro central: Diego Ulloa

VAR: Lisandro Castillo

Atlético Nacional Vs Fortaleza

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Fernando Acuña

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Árbitro central: Carlos Márquez

VAR: Leonard Mosquera