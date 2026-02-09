Liga BetPlay-I 2026: árbitros y VAR para la fecha 6

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol los árbitros y encargados del VAR que impartirán justicia en la fecha 6 de la Liga BetPlay-I de 2026.
En la jornada se destaca la ausencia de los experimentados referís Wilmar Roldán, Andrés Rojas y Carlos Betancur, quienes no fueron nombrados.
Árbitros y VAR para la fecha 6 de la Liga BetPlay
Cúcuta Deportivo Vs Medellín
Árbitro central: Wilmar Montaño
VAR: Keiner Jiménez
Llaneros Vs Deportivo Pasto
Árbitro central: Javier Villa
VAR: Nicolás Gallo
Atlético Bucaramanga Vs Deportes Tolima
Árbitro central: Álvaro Meléndez
VAR: Mauricio Pérez
Internacional de Bogotá Vs Deportivo Cali
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Never Manjarrez
Millonarios Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Luis Matorel
VAR: John Perdomo
Boyacá Chicó Vs Jaguares
Árbitro central: Héctor Rivera
VAR: David Nicolás Rodríguez
Once Caldas Vs Junior
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Lisandro Castillo
Atlético Nacional Vs Fortaleza
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Fernando Acuña
América de Cali Vs Independiente Santa Fe
Árbitro central: Carlos Márquez
VAR: Leonard Mosquera