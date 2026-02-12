Un país revolucionó el fútbol: nuevo reglamento acaba los empates

El fútbol siempre se ha caracterizado como un deporte en el que puede haber ganadores o partidos empatados que sirven poco o nada para los clubes con sus intenciones de llegar lejos en las respectivas tablas de posiciones. Anteriormente, trataron de cambiar la historia con definiciones desde el punto penal si había reparto de unidades.

Sin embargo, esa intención de poder definir los empates con lanzamientos desde el punto penal puede volver a ser protagonistas en una liga. Se trata nada más ni nada menos del torneo de Japón.

A lo largo de la historia, el deporte japonés se ha caracterizado por la necesidad de ganar partidos o competencias, sea la disciplina que sea. Son demasiado competitivos y no quieren que existan igualdades. Eso mismo pasa con el fútbol y los organizadores del torneo ya llegaron a un acuerdo para cambiar el reglamento.

LA LIGA DE JAPÓN LE PONDRÁ FIN A LOS EMPATES: EL NUEVO SISTEMA

En 2025, Gerard Piqué fue uno de los primeros en hablar de la necesidad de un cambio en los empates. Fue un poco revolucionario admitiendo que, en casos de igualdades sin goles, no debería haber puntos para ningún club. Algo similar al sistema de campeonato de la Kings League, certamen, justamente de Piqué. En dicho torneo las igualdades se resuelven desde el punto penal.

Por medio de las redes sociales de la Liga de Japón anunciaron el nuevo cambio que tendrá el reglamento en caso de igualdades en los 90 minutos. La idea es que en caso de un empate, cada club recibirá una unidad, pero el marcador se definirá por los lanzamientos desde el manchón penal. Quien gane en esa tanda ganará otro punto adicional.

Algo similar a como se juegan los Torneos Esperanzas de Toulon (actualmente Torneo Maurice Revello). Este mecanismo sería un poco más interesante el marcador de empates en el campeonato fecha tras fecha. La intención es que haya un plus en los empates y que no quede solo en un resultado poco emotivo.

Además de este cambio, Japón también espera igualar la temporada de fichajes igual que en Europa tanto en junio como en diciembre con largos tramos para definir contrataciones, y también quieren perfilar el torneo como Estados Unidos con dos grupos.

En ese caso, Japón piensa en que el torneo se juegue hasta julio con dos conferencias, Este y Oeste. Estas decisiones ya estarían aprobadas por el campeonato japonés y se emplearán a partir de este 2026 en una época en la que Japón tendrá obligaciones mundialistas.