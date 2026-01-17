La Liga BetPlay 2026 de apertura inicia a partir del viernes 16 de enero, los equipos ya están listos para asumir este nuevo reto, se siguen reforzando de la mejor manera, pero a Nacional le faltaría una figura importante para los primeros compromisos.

El implicado sería Harlen Castillo, el guardameta del 'verde paisa' que habría recibido una sanción en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, la cual intentó apelar Nacional, pero Dimayor dio a conocer por medio de un comunicado oficial que se mantiene firme en su posición.

Decisión de Dimayor con Harlen Castillo y Nacional

Nacional terminó con las manos vacías el 2025 en cuanto a la obtención de títulos de liga, sin embargo en el semestre de clausura también sufrió otro golpe importante y sería la suspensión de Harlen Castillo por dos jornadas.

Esta sanción aplicó para la fecha 6 de los cuadrangulares y también para el siguiente partido a este, el cual correspondería a la fecha 1 de la liga de apertura 2026 contra Boyacá Chicó. El cuadro 'verdolaga' intentó apelar esta decisión para que se aplicara solo para una jornada, pero Dimayor fue contundente con su decisión y se mantuvo firme con ella.

La sanción, que contempla dos fechas de suspensión por conducta violenta contra un adversario, no fue modificada, pese a los argumentos presentados por el club sobre el cumplimiento parcial y los antecedentes disciplinarios del jugador.





¿Cuándo debuta Nacional en la Liga BetPlay 2026-I?

El primer reto del 'verde paisa' en la nueva temporada del Fútbol Profesional Colombiano será auspiciando en condición de local, en el Estadio Atanasio Girardot, contra Boyacá Chicó. Este compromiso se llevará a cabo el sábado 17 de enero sobre las 18:20 hora local.