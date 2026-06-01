Dimayor oficializó designaciones arbitrales para la final de Liga BetPlay: ¿Polémica?

Este martes se define el primer partido de la final de la Liga BetPlay 2026-I con uno de los clásicos más importantes del Fútbol Colombiano. El primero de la fase regular se cita con el segundo haciendo valía del recorrido que tuvieron en el todos contra todos.

Todo arrancará en el Estadio Romelio Martínez en Barranquilla con Junior que será local frente a Atlético Nacional que tendrá la oportunidad de definir todo en el Atanasio Girardot el próximo lunes 8 de junio. Los barranquilleros tienen la oportunidad de repetir título después de ganar el segundo semestre del 2025, mientras que los antioqueños quieren volver a quedarse con un trofeo.

Ya todo está listo para ese vibrante duelo entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional por la primera final de la Liga BetPlay, y la Dimayor acabó la demora revelando la terna arbitral del primer sorbo de la definición del título. Para algunos aficionados, hay polémica con la designación.

CARLOS ORTEGA, EL ÁRBITRO CENTRAL DE LA PRIMERA FINAL EN BARRANQUILLA

La Dimayor tomó una contundente decisión con el tema de los árbitros de la primera final entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional. El ente designó a Carlos Ortega, juez central nacido en Cartagena representando la costa colombiana para este encuentro.

Sin duda alguna, el hecho de poner a un representante de la costa de Colombia tiene tintes polémicos o así lo han dejado ver algunos aficionados de Nacional por la cercanía que hay entre Carlos Ortrega con la ciudad barranquillera y por la región caribe. No obstante, a la hora de la verdad, lo hará seguramente con la objetividad en la final.

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Carlos Ortega también es uno de los árbitros centrales más capacitados en este tipo de competencias y ya lo ha demostrado por su categoría en finales y en estas definiciones finales. El bolivarense será el encargado de impartir justicia en esta primera final de la Liga BetPlay y pese a las polémicas que se han presentado, espera dirigir a la altura en este encuentro.

LOS DEMÁS JUECES EN LA FINAL ENTRE JUNIOR VS ATLÉTICO NACIONAL

Claramente, Carlos Ortega no estará solo en este partido entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional en el juego de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-I. A su lado estarán Jhon Gallego, del departamento de Caldas, y Richard Ortiz del Quindío como asistentes número 1 y 2, respectivamente.

Como cuarto árbitro estará José Bautista que representa al departamento del Tolima. Además, estarán Never Manjarrez encargado del VAR representando a Córdoba, y el AVAR, John León de Caldas.

Se espera que con esta designación arbitral que confirmó la Dimayor no haya ningún problema con respecto a las decisiones y las polémicas durante los 90 minutos en la primera final entre Junior y Atlético Nacional en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

¿CUÁNDO SE DEFINIRÁN LOS ÁRBITROS DE LA SEGUNDA FINAL?

Por ahora, la Dimayor solo tomó la decisión de confirmar el selecto grupo de encargados de la justicia en este vibrante partido en Barranquilla entre Junior y Nacional. Pero, todo se definirá en Medellín el próximo lunes 8 de junio cuando se conocerá realmente el campeón del primer semestre.

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Carlos Ortega será el primero en impartir justicia este martes 2 de junio y seguramente, la Dimayor tomará la decisión de elegir a los árbitros el fin de semana previo al partido de vuelta. Habrá que esperar cuál será la terna en ese encuentro definitivo.