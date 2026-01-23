Jornada clave en la Liga BetPlay: 3 técnicos que se juegan su futuro

Todo está listo para que se dispute la fecha 2 de la Liga BetPlay - I de 2026 en la que equipos como Atlético Nacional, Deportes Tolima y América de Cali tratarán de revalidar su buen inicio, mientras que instituciones como Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín y Junior tratarán de sacudirse del mal debut y conseguir resultados positivos.

A pesar de que tan solo se jugará la segunda jornada, ya se ha especulado con director técnicos que estarían en la cuerda floja y se jugarían su futuro.

Técnicos que se juegan su futuro en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Uno de los entrenadores que más riesgo tendría sería Hernán Torres en Millonarios. Al estratega ibaguereño se le ha señalado por la derrota sufrida en la jornada inaugural ante Atlético Bucaramanga y el proceso que ha llevado a cabo en el conjunto 'embajador' desde el segundo semestre de 2025.

Extraoficialmente se ha asegurado que en caso de registrar un resultado negativo ante Junior, el cargo de Torres como director técnico de Millonarios estaría en peligro..

Por otro lado, el duelo que disputarán Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín será determinante para el futuro de Alberto Gamero en el cuadro 'azucarero' y Alejandro Restrepo en el antioqueño.

Gamero, a pesar de haberle dado inicio a un nuevo proceso en el conjunto verdiblanco, no resistiría una nueva derrota y menos en condición de local, ya que se le ha conformado una nómina con una importante inversión.

Con respecto a Alejandro Restrepo, el antioqueño renovó su contrato con Deportivo Independiente Medellín, sin embargo, en la afición poderosa hay cierta molestia con los últimos resultados del equipo y el rendimiento demostrado.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay

Viernes 23 de nero

Internacional de Bogotá Vs Cúcuta

Hora: 18:20

Deportes Tolima Vs Alianza Fc

Hora: 20:30

Sábado 24 de enero

Deportivo Pereira Vs Fortaleza

Hora: 14:00

Llaneros Vs Bucaramanga

Hora: 16:10

Deportivo Cali Vs Medellín

Hora: 18:20

Boyacá Chicó Vs América

Hora: 20:30

Domingo

Águilas Vs Deportivo Pasto

Hora: 16:00

Millonarios Vs Junior

Hora: 18:10

Once Caldas Vs Santa Fe

Hora: 20:20

Aplazado

Atlético Nacional Vs Jaguares