Insólito: club de la Liga BetPlay se hospedará en una finca

La segunda fecha de esta nueva edición de la Liga BetPlay dará inicio este viernes 23 de enero y se extenderá hasta el domingo 25 del mismo mes, partidos importantes para equipos que vienen de un debut con derrota y que buscarán reivindicarse.

Pues bien, hay novedades para lo que será esta segunda fecha del campeonato, primero con la reprogramación del partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, que estaba pactado para disputarse el próximo 26 de enero, pero que ahora se jugará hasta el próximo lunes 6 de abril, esto, debido a la imposibilidad de usar el Estadio Atanasio Girardot luego de los tres conciertos de Bad Bunny, pues el tiempo no alcanza para retirar las estructuras usadas en el evento musical.

De acuerdo con información del periodista Yony Gutiérrez en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, el Deportivo Pasto tuvo que buscar en Medellín hospedaje en una finca luego de no encontrar disposición hotelera este fin de semana para lo que será su partido de la segunda fecha de la liga contra Águilas Doradas, duelo que se llevará a cabo este domingo 25 de enero en el Estadio Cincuentenario a partir de las 4:00 de la tarde.

Esta situación insólita se debe nuevamente por el concierto del reguetonero puertorriqueño, pues los tres conciertos que va a tener en el Atanasio han llamado poderosamente la atención de sus aficionados en Medellín, Colombia y otros lugares del extranjero, tanto que no hay disposición hotelera y no hay espacio para el Deportivo Pasto.

¿Es culpa de la Dimayor este tema logístico?

Es importante mencionar que el anuncio de los conciertos de Bad Bunny se dieron hace poco más de un año y los aficionados adquirieron sus entradas desde hace ya varios meses, por eso, para la Dimayor y el Deportivo Pasto era imposible prever este escenario sabiendo que hace muy poco se estableció el ‘fixture’ oficial de esta nueva Liga BetPlay.

Deportivo Pasto no solo es el único club que se ha visto afectado con esta situación, pues el equipo bogotano de Tigres (que juegan en la Segunda División del fútbol colombiano), también ha tenido que buscar una finca para hospedarse mientras se lleva a cabo el partido de la fecha 1 contra Leones por el Torneo BetPlay 2026-I.