Carrascal quiere otra corona: Flamengo va por la remontada

Con la serie cuesta arriba y el Estadio Maracaná listo para empujar, Flamengo se juega mucho más que un partido. La Recopa Sudamericana exige carácter, y el plan del ‘Mengão’ pasa por un nombre que cada vez pesa más en los duelos grandes, Jorge Carrascal.

El 0-1 de la ida ante Club Atlético Lanús dejó heridas abiertas. Un gol, una distracción y ahora la obligación de remontar ante su gente. No hay margen.

El Maracaná, la gran esperanza

Si algo sostiene la fe rojinegra es su casa. En 2026, Flamengo casi no ha tropezado en el Maracaná. Intensidad alta, posesión larga y presión constante suelen convertir el estadio en un vendaval para los rivales.

El problema es que esta vez no basta con dominar, hay que lastimar, ahí aparece Carrascal.

El factor desequilibrio

Cuando el partido se cierra, cuando los espacios no aparecen, el colombiano suele ser el encargado de romper el libreto. Regate, pausa y cambio de ritmo. Ese repertorio que ya lo hizo figura en la Libertadores ahora es la carta para abrir una defensa argentina que promete resistir con bloque bajo.

En la ida fue controlado por momentos, pero en casa el contexto cambia. Más campo, más pelota y más responsabilidad creativa.

Si Flamengo encuentra el empate temprano, la serie puede girar. Si no, la ansiedad puede jugar en contra.

Lanús, a resistir

El ‘Granate’ llega con ventaja mínima, pero con dudas fuera de Argentina. Su plan apunta a protegerse, cortar el ritmo y golpear de contra. El orden táctico fue su arma en la ida y volverá a serlo.

El libreto está claro: Flamengo atacando, Lanús esperando.