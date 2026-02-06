Dimayor sancionó a Cali, Medellín y Santa Fe

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer la resolución #12 de 2026 en la que se reportaron sanciones para Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

Los cinco clubes de la Liga BetPlay fueron castigados con una multa de ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos ($8.754.525).

El motivo de la sanción tiene que ver con incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF.

Y es que según se explicó en la resolución, Pereira, Cali, Pasto, Medellín y Santa Fe retrasaron el inicio de sus respectivos compromisos de la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Las sanciones impuestas a estos equipos se mantendrán únicamente de manera económica y no comprometerá el aspecto deportivo.

Así se jugará la fecha 5 de la Liga BetPlay-I de 2026

Viernes 6 de febrero

Pasto Vs Bucaramanga

Medellín Vs Internacional de Bogotá.

Sábado 7 de febrero

Águilas Doradas Vs Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima Vs Llaneros

Junior Vs Boyacá Chicó

Domingo 8 de febrero

Alianza Vs Once Caldas

Deportivo Cali Vs Millonarios

Jaguares Vs Deportivo Pereira

Aplazados

Fortaleza Vs América

Santa Fe Vs Atlético Nacional