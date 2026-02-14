Dimayor sancionó a Pasto tras falta grave de Jonathan Risueño

Llegó a su fin de manera exitosa la fecha 6 de la Liga BetPlay, en la que se dieron bastantes resultados sorpresivos como la primera victoria de Millonarios en el campeonato bajo el mando de Bustos y las goleadas de Atlético Nacional sobre Fortaleza y la de Boyacá Chicó ante Jaguares.

Otro de los protagonistas fue sin duda alguna Deportivo Pasto, escuadra que venció en condición de visitante a Llaneros por la mínima diferencia. Sin embargo la celebración del cuadro 'volcánico' se vio opacada por la sanción que le impuso Dimayor por causa de Jonathan Risueño.

Pasto tendrá que pagar millonaria multa por causa de Risueño

Deportivo Pasto regresó a la acción en la sexta jornada de la Liga BetPlay y sigue dando de qué hablar tras el gran comienzo de temporada que ha tenido y que lo deja justo en la parte alta de la tabla de posiciones, en la segunda casilla, con 13 unidades tras haber caído en solo un compromiso.

Llaneros fue otra de las víctimas del cuadro pastuso, el cual cayó por un gol de Andrey Estupiñán sobre el minuto 30. Pasto se fue del Bello Horizonte con tres puntos en el bolsillo, pero también con varias sanciones encima por parte de Dimayor.

Tres jugadores fueron amonestados con la tarjeta amarilla, el propio Andrey Estupiñán fue amonestado con la tarjeta roja y Jonathan Risueño también protagonizó una situación bastante peculiar que le terminó costando bastante caro a la institución.

El equipo comandado por Risueño habría recibido una millonaria multa de 8 millones 754 mil 525 pesos colombianos por haber alterado los protocolos de la rueda de prensa tras su partido ante Atlético Bucaramanga.

Próximo partido de Jonathan Risueño con Pasto

El siguiente reto de Risueño con el cuadro 'volcánico' será contra el líder de la Liga BetPlay, Internacional de Bogotá. Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio La Libertad el sábado 14 de febrero sobre las 20:30 hora local y definirá quien se llevará la primera casilla, ya que ambos cuentan con 13 unidades.