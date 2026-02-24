Dimayor tomó decisión de último momento para Santa Fe vs Nacional

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se empiezan a poner al día en el calendario de la Liga Betplay tras una serie de inconvenientes que se vieron en el desarrollo de la competencia, principalmente por implicaciones de los escenarios deportivos en donde disputarían sus respectivos partidos.

El duelo entre estas dos escuadras fue justamente uno de los afectados por inconvenientes con el Estadio El Campín. El partido correspondía a la quinta jornada, pero Dimayor ya lo reprogramó y de paso dio a conocer la terna arbitral que formaría parte de este encuentro.

Estos serán los árbitros de Santa Fe vs Nacional

Vuelve uno de los duelos más esperados de la Liga Betplay y el cual será acogido en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, escenario deportivo que le abrirá las puertas a dos de los equipos que cuentan con mejor presente deportivo en la competencia.

Santa Fe llega a este duelo tras volver a sumar de a tres puntos en condición de local frente a Junior de Barranquilla, un resultado importante que cortó una racha negativa de tres partidos sin ganar y que le permite volver a acercarse a los ocho mejores del campeonato.

Mientras que Nacional también retomó el camino de la victoria luego de haber caído ante Cali y derrotó en el Atanasio Girardot a Alianza FC por un contundente marcador de 3-0. Ahora el nuevo reto será en condición de visitante, la cual no los ha beneficiado últimamente, y en donde los árbitros serán los siguientes.

Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca).

Diego Ulloa (Valle del Cauca). Asistente Nro. 1: William Crawford (Córdoba).

William Crawford (Córdoba). Asistente Nro. 2: Yohan Peña (Tolima).

Yohan Peña (Tolima). Cuarto árbitro: Johan Castro (Bogotá).

Johan Castro (Bogotá). VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

Fernando Acuña (Boyacá). AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).

¿Cómo llegan Santa Fe y Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El mejor posicionado en este encuentro es el 'verde paisa', el cual se encuentra ubicado en la quinta casilla, habiendo disputado cinco partidos, cuatro victorias y una derrota, que lo dejan con 12 puntos.

Mientras que el cuadro 'cardenal' lleva ocho partidos jugados, dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas, lo que le permite sumar 10 puntos y ubicarse en el puesto 12.