¿Quién es y qué ha ganado Maxi Lovera? El último fichaje de Santa Fe

Independiente Santa Fe será uno de los equipos colombianos que estará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el equipo rojo de la capital del país tiene un gran desafío por delantero bajo las órdenes del técnico Pablo Repetto y en las últimas horas dio a conocer su último fichaje.

Se trata del extremo izquierdo argentino Maximiliano Lovera, quien llega a Santa Fe en condición de préstamo por un año procedente de Rosario Central, futbolista de 26 años que cierra la lista de 25 jugadores que el conjunto ‘cardenal’ inscribirá para sus competencias de esta nueva temporada.

Trayectoria de Maximiliano Lovera; nuevo jugador de Santa Fe

El delantero argentino surgió en las divisiones menores de Rosario Central y debutó en el equipo ‘Canalla’ en mayo de 2016, donde alcanzó a jugar alrededor de 8 temporadas en dos épocas distintas.

Futbolista que tiene experiencia jugando en el Viejo Continente, pues en la temporada 2019/2020 emigró al Olympiacos de Grecia, club donde jugó tres temporadas antes de volver al balompié de su país para tener un breve paso por Racing de Avellaneda en 2021.

Además, Lovera militó en el Omonia Nicosia de Chipre en 2021 y también vistió la camiseta de Ionikos Nikeas de Grecia en 2022, club que dejó para volver a Rosario Central en 2023.

Palmarés de Maxi Lovera

Pese a la corta edad del delantero argentino, el extremo ya cuenta con varios títulos jugando en varios de los clubes a los que ha representado, incluyendo tres títulos con Rosario Central (Copa Argentina, Copa de la Liga y un torneo de Primera División en 2025), dos con Olympiacos (Copa de Grecia y Superliga de Grecia) y uno con el Omonia Nicosia (Copa de Chipre).

