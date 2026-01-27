Dimayor tomó decisiones con sanciones a Santa Fe y Junior: es oficial

Santa Fe tuvo la oportunidad de celebrar su quinto título de la Superliga BetPlay, convirtiéndose en el más campeón de esta competencia, en el Estadio El Campín junto a más de 30.000 espectadores que cantaron los goles de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y una de las nuevas incorporaciones, Nahuel Bustos.

El equipo que dirige el estratega, Pablo Repetto, logró salir campeón con una contundente goleada en el marcador global 4-1 en donde el veterano de 40 años, Hugo Rodallega, fue protagonista indiscutible tras reportarse con anotación en los partidos de ida y vuelta. Sin embargo, el momento de la euforia y la celebración ya llegó a su fin y Dimayor aprovechó para empezar a imponer sanciones por lo que ocurrió en el duelo de vuelta en Bogotá.

Estas fueron las medidas que impuso Dimayor a Santa Fe y Junior

El cuadro 'cardenal', aunque logró coronarse campeón de la competencia por quinta ocasión, también salió bastante perjudicado por las decisiones que tomaron los árbitros en el transcurso de los últimos 90 minutos del compromiso en donde se repartieron varias amonestaciones.

'Pacho' López fue el principal perjudicado, con una fecha de suspensión y una multa económica de $350.000 por abandonar el área técnica de forma deliberada para protestar al árbitro. Art. 61, del Código Disciplinario Único de la FCF. Mientras que el club también sufrió una respectiva sanción monetaria por tener más de cinco amonestados en el partido, quienes ya fueron sancionados también.

Lea también Dimayor confirmó decisión de última hora con Falcao

Por el lado de Junior de Barranquilla, también fue penalizado con $1.750.905 al acumular cuatro tarjetas amarillas, los respectivos jugadores también fueron notificados con la sanción económica por haber recibido la amonestación.

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

¿Cómo va Santa Fe vs Junior en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I?

Santa Fe y Junior no empezaron del todo bien la presente edición de la Liga BetPlay, habiendo quedado en la zona media de la tabla de posiciones. El cuadro barranquillero es el mejor posicionado con tres puntos en la casilla 11, mientras que Santa Fe se ubica en el puesto 13 con dos unidades.