Muriel no escondió su felicidad tras reencontrarse con Falcao: “Me siento orgulloso”

Uno de los partidos que más ha generado reacciones en Colombia fue lo acontecido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, que dejó como ganador al cuadro tiburón e inundó en la crisis al equipo de Hernán Torres, quien no tendría asegurada su continuidad en el equipo azul.

Más allá de lo que dejó el partido, una de las postales que hizo que las redes sociales estallaran fue la fotografía que subió Luis Fernando Muriel con Radamel Falcao García, haciendo que todos los aficionados tuvieran un viaje en el tiempo y recordaran las épocas de selección, donde ambos delanteros fueron figuras en el equipo que dirigió José Néstor Pékerman.

Tras publicar la foto con el Tigre, Luis Fernando Muriel reveló detalles de la conversación que tuvo con Falcao previo al juego en Bogotá, recordando viejos momentos y mostrándose orgulloso por compartir la liga con varios jugadores referentes de la historia del fútbol colombiano.

Muriel reveló detalles de la conversación con Falcao

En zona mixta tras finalizar el juego Millonarios vs. Junior, Luis Fernando Muriel contó detalles de lo conversado con Falcao; además, se mostró orgulloso por tener en Colombia a varios referentes y poder compartir cancha con ellos, dejando claro que es un crecimiento importante para el fútbol local.

“Se acercó al camerino de nosotros a saludar, comentando un poco lo que es acá, la Liga, su situación, esperando él también estar pronto en los terrenos de juego (…) Y contento de estar aquí, compartir con los jugadores como Falcao, como Rodallega, como Dayro, como Teo, como Bacca, que los tengo en el equipo, jugadores que hacen que esta Liga crezca y que nos hace sentir orgullosos”, reveló el delantero.

Cabe mencionar que Luis Fernando Muriel fue el último de los jugadores referentes a nivel Colombia que volvió a la liga local, razón por la que no ha tenido tantos minutos con el Junior de Barranquilla.

Luis Fernando Muriel se refirió a su estado físico

Por otro lado, Muriel contó detalles de su adaptación al fútbol colombiano y su estado físico, dejando claro que lleva pocas sesiones de entrenamientos, pero ya va tomando ritmo de competencia para poder llegar a su mejor rendimiento y que los hinchas del Junior puedan disfrutar de la mejor versión.

“Ahí vamos, hoy ya mucho mejor, este ya es el tercer partido, hoy mucho mejor, esta semana que tenemos un poco más larga, tener la posibilidad de entrenar, de ponerme mejor (…) de a poquito, hoy se vio una cosa mejor, espero que cada partido vaya creciendo ese nivel físico que me hace falta, porque desde lo futbolístico tenemos un gran equipo y mientras mejor nos pongamos, más se va a ver este buen fútbol que tiene este equipo”, finalizó.