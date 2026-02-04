Dinenno piensa en Millonarios: "un partido con historia, con mucho significado"

El Fútbol Profesional Colombiano arrancó y la tabla no da espera, Deportivo Cali tiene una gran obligación con su hinchada, la afición acompaña al equipo de Gamero con la ilusión de un título, mismo deseo de algunos de los referentes de esta temporada, incluyendo a José Ignacio Dinenno.

Derrota triunfo, derrota, triunfo, seis puntos para el equipo de Alberto Gamero, quien ha sido cuestionado en su cargo por cuenta, de los campeonatos pasados, y del irregular arranque de esta Liga.

"Yo sueño con salir campeón como todos mis compañeros": Dinenno habla de su regreso al Deportivo Cali

Dentro de las incorporaciones de esta temporada se encuentra el rosarino de 31 años, en su segundo ciclo con los azucareros, José Ignacio Dinenno regresó a la institución con una transformación administrativa, con unos inversionistas nuevos y con la misión de levantar ese título nuevamente.

En El Parche del Fútbol de Cali, esto dijo el artillero: “Sí, lo dijimos todos los jugadores que vinimos. El profe creo que también, todo el mundo sabe que cuando se pone este escudo, puede estar prendiéndose fuego el club, pero este escudo te exige, te exige”.

El jugador hizo un análisis de cómo ve la temporada: “Uno después tiene que ser realista como jugador, como estructura en sí, hay que ser realista y ser consciente, pero uno cuando se pone esta camiseta, la realidad es que te exige el escudo, te exige pelear títulos, te lo exige, te lo exige la historia del club, uno no puede escapar a ese peso”.

Deportivo Cali actualmente es sexto, el último triunfo contra el Pasto sirve de motivación, en donde el argentino marcó gol: “yo sueño con salir campeón como todos mis compañeros y después está la parte real, este es un torneo que para poder salir campeón tenés que jugar, tenés que estar en los primeros ocho, no hay otra ciencia”.

Cali quiere el título, juegan contra Millonarios por la fecha 5: "hay que hay que ser realista, hay que ser humilde"

El próximo encuentro del equipo de Gamero será en Palmaseca, enfrentando a Millonarios, urgido de resultados: “Ni siquiera te alcanza a salir primero y ganar los partidos de local, porque perdiste por un gol más de diferencia de visitante y te quedaste afuera entonces. Nada, hay que ir paso a paso, hay que hay que ser realista, hay que ser humilde y sobre todo tener la conciencia de que esto se construye con rendimiento y partido a partido”.

El juego dominical de la fecha cinco está marcado por la necesidad de ambas escuadras: “Ahora tenemos el domingo un partido, pero por demás que importante, con historia, con mucho significado y para nosotros así lo pensamos, que después del domingo tenemos el miércoles y después otro partido con con un montón de historia y así, así semana a semana”.