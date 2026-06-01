Este martes 2 de junio, en las horas de la noche, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín se verán las caras por el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Al ser local el equipo tiburón, el cotejo se va a llevar a cabo en el estadio Romelio Martínez, que se espera esté repleto. Cabe mencionar que el Metropolitano Roberto Meléndez sigue en remodelación para la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Una final que promete emociones de inicio a fin

Esta es, sin lugar a dudas, una final que promete emociones de inicio a fin, ya que tanto Nacional como Junior tienen las dos mejores nóminas del fútbol profesional colombiano. Línea por línea, tienen jugadores de alta categoría.



Por esta razón, es más que complejo decir que un equipo es favorito para ser campeón. Aunque eso sí, hay un tema que puede ser un plus para el conjunto verde y blanco de la capital antioqueña y esto es que va a cerrar la serie en su casa.

El jugador que sería baja en Nacional

Y ya que se habla del equipo que es dirigido por Diego Arias, de cara al cotejo de ida hay una mala noticia para los hinchas. Un jugador, que es habitualmente titular, no podría estar en el cotejo de Barranquilla.



Se trata del defensa central Simón García. El jugador no viajaría a la capital atlanticense por un problema que arrastra desde hace varios días. Eduard Bello, por su parte, a pesar de la convocatoria de Venezuela, estaría disponible.

Simón García es duda

“Lo más probable es que a Barranquilla viaje Bello. Sin Casco y al parecer, no le alcanzaría a Simón (esperar). Nacional llega tipo 4 p. m.”, informó al respecto Pilar Velásquez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Se espera que tanto la situación de Simón García como la de Eduard Bello sean confirmadas por Atlético Nacional de Medellín en las próximas horas. Cada vez falta menos para el inicio de la final de ida.