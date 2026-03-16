Dos polémicos técnicos que suenan para Santa Fe en remplazo de Pablo Repetto

El futuro del entrenador Pablo Repetto en Independiente Santa Fe empieza a generar dudas en medio del irregular desempeño del equipo en la Liga BetPlay, situación que ha abierto el debate sobre posibles reemplazos en el banquillo cardenal.

Si bien desde el club bogotano no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la continuidad del técnico uruguayo, es cierto que el rendimiento deportivo del equipo en las últimas semanas no ha sido el mejor.

Estadísticas de Pablo Repetto en Santa Fe

Luego de doce partidos dirigidos, el balance de Santa Fe bajo la conducción de Repetto es de tres victorias, seis empates y tres derrotas, registro que, aunque incluye el título de la Superliga BetPlay, ha dejado sensaciones divididas entre los aficionados.

En ese contexto, y teniendo en cuenta la cercanía de los compromisos internacionales, especialmente en la Copa Libertadores, el club estaría evaluando otros perfiles en caso de que finalmente se concrete la salida del actual entrenador.

Entre los nombres que han empezado a sonar aparecen dos técnicos con antecedentes que generan debate dentro de la hinchada santafereña.

Peirano y Gamero, dos candidatos para dirigir a Santa Fe

El primero de ellos es el uruguayo Pablo Peirano, quien ya tuvo un paso reciente por el club, pues dirigió a Santa Fe entre octubre de 2023 y febrero de 2025.

Aunque su gestión dejó números positivos en varios tramos, su ciclo también quedó marcado por la final perdida del torneo 2024-I frente a Atlético Bucaramanga, además de la dificultad para ganar clásicos y la eliminación en la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante Deportes Iquique, razones por las que parte de la hinchada considera que su regreso no sería la mejor decisión.

El segundo nombre que aparece en el radar resulta incluso más polémico: el de Alberto Gamero, entrenador ampliamente identificado con Millonarios FC, histórico rival de Santa Fe.

Gamero no solo jugó en el club embajador entre 1988 y 1991, sino que además lo dirigió entre 2020 y 2024, periodo en el que consiguió una Liga, una Copa y una Superliga, logros que fortalecieron su vínculo con el equipo azul.

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Actualmente, tanto Pablo Peirano como Alberto Gamero se encuentran sin equipo, lo que en teoría facilitaría cualquier negociación si Independiente Santa Fe decide buscar un nuevo entrenador.

Sin embargo, en el caso de Gamero existe una limitación importante: si el club cardenal decidiera contratarlo, no podría dirigir en la Liga BetPlay durante este semestre, ya que recientemente fue entrenador de Deportivo Cali, y el reglamento impediría su presencia en el banquillo en el torneo local hasta el próximo semestre.