Programación fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I se disputará a mitad de semana y marcará un momento importante en el desarrollo del campeonato, pues algunos equipos comienzan a jugarse sus últimas opciones de seguir con aspiraciones de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Incluso, en esta jornada podría confirmarse el primer equipo eliminado del torneo, teniendo en cuenta la diferencia de puntos que ya existe entre algunos clubes de la parte baja de la tabla y los que ocupan las posiciones de clasificación.

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La programación de la fecha se desarrollará entre martes 17 y viernes 20 de marzo, con varios compromisos atractivos que enfrentarán a clubes tradicionales del fútbol colombiano en un momento clave de la temporada.

Uno de los partidos más llamativos será el Millonarios vs Atlético Nacional, que se jugará el martes a las 8:30 p. m. en el estadio El Campín, duelo que para los verdes tiene 'aire de revancha' luego de la eliminación de Copa Sudamericana.

Otro encuentro destacado será el Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe, programado para el miércoles a las 8:30 p. m. en el estadio Deportivo Cali, choque entre dos equipos que necesitan sumar -sobre todo los bogotanos- para meterse entre los ocho.

Asimismo, el jueves a las 8:30 p. m. se disputará el compromiso entre Independiente Medellín y Junior, en el estadio Atanasio Girardot, partido que también promete intensidad porque los antioqueños se juegan sus últimas chances para avanzar.

El resto de la jornada se completará con los encuentros Llaneros vs Cúcuta, Bucaramanga vs Once Caldas, Pasto vs Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá vs Pereira, Alianza vs Jaguares, Tolima vs Fortaleza y Águilas Doradas vs América, compromisos que terminarán de configurar una fecha que podría empezar a definir el rumbo de varios equipos en la Liga BetPlay 2026-I.

Partidos y horarios de la fecha 12 de la Liga BetPlay

Martes 17 de marzo

4:10 p. m.

Llaneros vs Cúcuta

Bello Horizonte

6:20 p. m.

Bucaramanga vs Once Caldas

Américo Montanini

8:30 p. m.

Millonarios vs Atlético Nacional

El Campín

Miércoles 18 de marzo

4:10 p. m.

Pasto vs Boyacá Chicó

Libertad

6:20 p. m.

Internacional vs Pereira

Techo

8:30 p. m.

Cali vs Santa Fe

Deportivo Cali

Jueves 19 de marzo

4:10 p. m.

Alianza vs Jaguares

Armando Maestre Pavajeau

6:20 p. m.

Tolima vs Fortaleza

Manuel Murillo Toro

8:30 p. m.

Medellín vs Junior

Atanasio Girardot

Viernes 20 de marzo

4:00 p. m.

Águilas vs América

Cincuentenario