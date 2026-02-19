DT de Millonarios apuntó al arbitraje colombiano: “perdemos ritmo”

En diálogo con el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, el director técnico de Millonarios, Fabián Bustos, habló de su presente en el equipo ‘albiazul’ y se refirió entre otras cosas al arbitraje en el fútbol colombiano, un aspecto que para él resulta clave en el ritmo de los partidos y el rendimiento del equipo, especialmente cuando se juegan torneos internacionales.

“A mí me gusta como dirige Wilmar Roldán, en las copas internacionales las falticas no se cobran, a mí me gustaría que en Colombia sea así, que las faltas pequeñas no se cobren porque cuando el juego se empieza a cortar perdemos ritmo”, dijo Bustos.

“Para mí el fútbol colombiano se juega muy bien porque hay jugadores de gran calidad, pero siento que hace falta intensidad en el juego para estar más arriba en las copas internacionales”, añadió el entrenador argentino, relacionando la importancia de un buen arbitraje con el desempeño de los equipos en los partidos.

Fabian Bustos habló del arbitraje colombiano

El estratega argentino de 56 años, quien de momento no conoce la derrota al frente de Millonarios tras acumular dos triunfos y un empate, dejó claro que es normal que se generen polémicas arbitrales en los partidos, especialmente cuando las jugadas son de apreciación, sin embargo, las situaciones que tienen una explicación reglamentaria no deberían generar tanta controversia ni demorarse en ser resueltas, tiempo que perjudica el ritmo del juego.

“Es normal que haya discrepancias, distintas opiniones, entiendo que es importante que se resuelvan rápido las decisiones para que no se pierda tanto el juego, ya las jugadas de apreciación y no reglamentarias son más difíciles”, aseguró Bustos.

¿Cuándo juega Millonarios por la Copa Sudamericana 2026?

El equipo 'embajador' tendrá que jugar la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 en condición de visitante, recordando que será partido único ante Atlético Nacional, duelo que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo a partir de las 7:30 de la noche.

