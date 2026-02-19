Fabián Bustos no se esconde: así enfrentará Millonarios a Nacional en Copa Sudamericana

Fabián Bustos, nuevo director técnico de Millonarios, ha despertado ilusión en la afición 'embajadora' teniendo en cuenta la mejora demostrada en los últimos partidos debido al rendimiento y resultados del conjunto capitalino cuando Hernán Torres era el entrenador.

Con Bustos, Millonarios registra un empate con Deportivo Cali y dos victorias sobre Águilas Doradas y Llaneros, respectivamente.

Fabián Bustos y el partido de Nacional por Copa Sudamericana

Uno de los grandes retos que afrontará Millonarios en la temporada 2026 es, sin duda, el enfrentamiento que tendrá con Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Bustos aseguró que actualmente está pensando en los partidos contra Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay.

"Estoy pensando en el resultado del sábado (contra Internacional de Bogotá) por que hay que conseguir el resultado, después en el partido contra Pereira", dijo en diálogo con La Fm Más Fútbol.

El entrenador argentino no evitó responder a la consulta sobre el partido contra Nacional y en sus palabras elogió el plantel del conjunto verdolaga.

"Atlético Nacional tiene muchos argumentos, muchos jugadores de jerarquía para jugar de distinta manera. El único que no jugará contra nosotros será Edwin Cardona por que tiene pendiente una sanción, los demás son una preocupación", afirmó.

Finalmente, Fabián Bustos aseguró que Millonarios hará una buena presentación contra Nacional y espera diseñar un buen "plan de juego".

"Vamos a estar a la altura, vamos a hacer las cosas bien y a diseñar un plan de juego para un partido de 90 minutos más el descuento", aseveró.

¿Cuándo se jugará Nacional Vs Millonarios por la Copa Sudamericana?

El partido entre Atlético Nacional contra Millonarios por la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana se jugará el miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 de la noche.