DT de Millonarios sacó pecho tras empatar en Cali: “tuvimos las más claras”

Este domingo 8 de febrero se llevó a cabo el llamado ‘Clásico Añejo’ del fútbol colombiano, donde el Deportivo Cali recibía en su estadio a Millonarios, duelo correspondiente a la fecha 5 de la presente Liga BetPlay.

El partido tenía muchos condimentos que lo hacían sumamente atractivo, donde el equipo azul de la capital del país buscaba su primer triunfo en el campeonato, un desafío importante frente al equipo de Alberto Gamero, entrenador que previo al inicio del partido se saludó con varios de los jugadores que supo dirigir en Millonarios.

Fabián Bustos y lo bueno de Millonarios ante Deportivo Cali

El entrenador argentino de 56 años, quien llevaba apenas una semana al frente de Millonarios, rescató cosas buenas en el equipo tras el empate a cero goles en condición de visitante, destacando la labor defensiva y las jugadas de ataque, que para él fueron las más claras del partido.

"Me gustó el funcionamiento del equipo, aunque hay por corregir más allá de las pocas sesiones, el equipo entendió la idea. Nos faltó abrir más la cancha, ser más profundos por afuera. Las situaciones más claras las tuvimos nosotros", dijo el DT argentino.

Los aspectos que se deben mejorar en Millonarios

El estratega no ocultó que el equipo necesita más sesiones de entrenamiento y ajustar varias cosas para mejorar su rendimiento, especialmente en zona ofensiva pese a la buena dupla que se va formando con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, que de a poco van mostrando el peligro que pueden ocasionar.

"Hay que seguir construyendo y creciendo. La idea es tener un equipo más ofensivo, que tenga mayor volumen de juego. En ese circuito ofensivo seguiremos construyendo y creciendo", añadió Bustos, que tendrá su segundo partido en Millonarios el próximo miércoles 11 de febrero, cuando reciba en El Campín al conjunto de Águilas Doradas.