DT de Nacional respondió ¿Cómo utilizará a Chicho Arango y a Alfredo Morelos?

Atlético Nacional ha conformado una fuerte nómina para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como grandes retos la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.

Con la incorporación de Cristian 'chicho' Arango como refuerzo para el frente de ataque, el conjunto 'verdolaga' se ha ratificado como una de las nóminas más fuertes del país.

Sin embargo, se ha despertado la duda con respecto a la posibilidad de que Arango comparta en el frente de ataque con Alfredo Morelos.

Al respecto, el director técnico Diego Arias explicó los criterios que utilizará para elegir a cada jugador y si será posible ver a Arango y a Morelos juntos en la ofensiva antioqueña.

"Depende del juego. En algunos partidos nos puede ayudar jugar con los dos ('Chicho' Arango y Alfredo Morelos) en el ataque. En otros el análisis nos dirá qué características se necesitan. Se trata de lo que sería más eficiente para cada partido y rivales. Todo tiene que ver con el análisis", dijo Arias en rueda de prensa.

¿Diego Arias hará rotación en Nacional?

El entrenador de Atlético Nacional afirmó que no califica sus variantes como rotación y más bien se enfoca en elegir a los jugadores correctos para cada partido y rival.

"No es necesaria la etiqueta. Tiene que ver con la fortuna de contar con muchos jugadores de mucha calidad. En Nacional tenemos cantidad y calidad. Con nuestra plantilla lo más sensato es gestionar y darle participación a los jugadores que estén en buen rendimiento. Hoy están en un momento físico muy bueno. La intención es que la mayor cantidad de jugadores estén disponibles"

Aspectos a mejorar en Nacional

Diego Arias explicó que luego de la derrota contra Deportivo Cali se ha enfocado en aspectos específicos para mejorar.

"Hay que atacar el poco espacio cerca al arco rival", dijo.