El ciclo de Rafael Dudamel al frente del Deportivo Cali comenzó en medio de la tormenta y terminó, al menos en este primer tramo, con un sabor amargo. El técnico venezolano asumió el reto de reemplazar a Alberto Gamero a mitad de campeonato, con la misión de enderezar el rumbo de un equipo irregular.

Dudamel: “Hoy nos quedamos por fuera de las finales, no esperamos abrazos de nadie"

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El empate 1-1 ante Deportes Tolima terminó por sentenciar la eliminación del conjunto azucarero, que nuevamente se quedó por fuera de los cuadrangulares finales.

Tras el compromiso, Dudamel no ocultó su frustración y dejó un mensaje contundente sobre el presente del club. “Las primeras sensaciones y reflexiones son habernos quedado con la amargura”, afirmó el entrenador, quien reconoció el golpe que significa una nueva eliminación. En la misma línea, fue claro al señalar que el resultado no da espacio para lecturas complacientes: “Hoy nos quedamos por fuera de las finales, no esperamos abrazos de nadie” y agregó con firmeza: “Con la eliminación no habrá ningún tipo de elogio”.

Dudamel anuncia reestructuración total en el Cali para llegar a las finales

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Pese al desenlace, el estratega defendió el rendimiento de su equipo durante su gestión. “El equipo ha tenido más partidos buenos que malos, un 55% de rendimiento, por eso nos duele quedarnos por fuera”, explicó, intentando encontrar argumentos en medio de la decepción. Además, dejó ver que, más allá de los resultados inmediatos, logró avanzar en la construcción de una base: “Quedo tranquilo porque hemos podido estructurar un equipo base para lo que viene”.

De cara al futuro, Dudamel planteó un discurso de reconstrucción y exigencia. “Vendrá una etapa de poder replantearnos., estructurarnos y poder organizarnos”, aseguró, consciente de que el club necesita ajustes profundos. Sin embargo, también elevó la presión de cara al próximo semestre con una declaración que marca el tono de lo que vendrá: “El segundo semestre para nosotros será si o si de clasificación, pelear finales, el Deportivo Cali ya no aguanta más quedar por fuera”.