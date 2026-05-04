El domingo 3 de mayo, la Selección Colombia Femenina se enfrentó en el estadio Carfem de Ypané, en territorio guaraní, con su similar de Paraguay. Ambas escuadras tenían la obligación de obtener el triunfo.



Este compromiso, cabe mencionar, correspondió a la jornada número cinco del grupo A del Conmebol Sudamericano de la categoría Sub 17. La tricolor compartió grupo también con Argentina, Chile y Bolivia.

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Colombia ganó

El cotejo, que estuvo entretenido de inicio a fin y que se transmitió a través de la señal del Canal RCN HD2 y de la aplicación del Canal RCN, terminó 3 goles a 0 a favor de la Selección Colombia.



“Colombia superó 3-0 a Paraguay en el segundo encuentro disputado en el Estadio CARFEM de Ypané y avanzó a la Fase Final de la competencia”, reseñó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras el encuentro.

Las autoras de los goles

“La selección colombiana abrió el marcador a los 6’ por intermedio de Dayana Torres y amplió la ventaja a los 16’ con el tanto de Rihanna Cuesta. En el tramo final del partido, Maura Henao convirtió a los 90’ para sellar el resultado definitivo”, agregó.



A pesar del importante triunfo, la Selección Colombia Femenina Sub 17 no logró meterse en las semifinales del certamen. Pero eso sí, se mantiene viva y con chances grandes de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría.

El rival de Colombia

El combinado patrio peleará su lugar en el Mundial FIFA Sub-17, que se llevará a cabo en Marruecos, con el equipo perdedor de la semifinal que van a disputar Argentina y Venezuela. Habrá que esperar para conocer cuál será el rival de la Selección Colombia para buscar la clasificación al certamen orbital.



Es de resaltar que la Selección Colombia Masculina Sub-17, hace tan solo unas semanas, se clasificó a la Copa del Mundo de la categoría y además, se coronó como campeón del Conmebol Sudamericano.