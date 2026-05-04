El defensa colombiano Cristian Borja, de las Águilas del América del fútbol mexicano, sufrió una lesión de rodilla y estará ausente de las canchas en los próximos partidos de su equipo en el torneo Clausura 2026.

Primera baja para Lorenzo: jugador de la Selección Colombia enciende alarmas rumbo al Mundial

La directiva de las Águilas confirmó este domingo en sus redes sociales que Borja se lastimó el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el tiempo de su recuperación dependerá de cómo evolucione.

Borja es uno de los fijos en la alineación titular del entrenador brasileño Andre Jardine, que en el presente campeonato puso a jugar al zaguero en 16 de los 17 partidos de la fase regular, 15 de ellas como titular.

¿Problema para Lorenzo? Jugador de la Selección Colombia se perdería el Mundial

El jugador salió del partido que América empató 3-3 con los Pumas UNAM en el partido de ida de los cuartos de finales del Clausura y su baja se une a las numerosas del América, que esta semana perdió al colombiano Raúl Zúñiga, por una fractura de clavícula, y hace unas horas al delantero uruguayo Brian Rodríguez, por molestias musculares.

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo enfrenta un problema silencioso pero determinante de cara al Mundial: la falta de un dueño claro en el lateral izquierdo. A diferencia de otras zonas del campo donde hay nombres consolidados, esa banda sigue siendo un territorio en disputa, sin un jugador que logre adueñarse del puesto con regularidad y rendimiento sostenido, por ahora Johan Mojica y Deiver Machado, serían los llamados a ocupar el puesto.