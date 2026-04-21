Dudamel confirmó 3 refuerzos para el clásico ante América

La llegada de Rafael Dudamel a Deportivo Cali ha sido bastante significativa, no solamente en lo anímico ya que es un entrenador que sabe lo que es quedar campeón con el club y ha demostrado el respeto que siente por la institución, sino porque deportivamente cambió bastante el planteamiento táctico y le ha rendido frutos.

La salida de Alberto Gamero sin duda alguna era necesaria para que el club resurgiera y enderezara su camino en la competencia, situación que ha logrado Dudamel, el cual llevó al equipo a estar bastante cerca de la clasificación y ahora todo se podría definir en el clásico ante América, por lo cual contará con lo mejor de lo mejor en su plantilla.

Dudamel va por la clasificación ante América con 3 refuerzos

La fecha 18 de la Liga Betplay será una de las más importantes en el transcurso del certamen de apertura, ya que será en donde se comiencen a definir los equipos que clasificarán a la siguiente instancia y en donde justamente Cali quiere estar.

El cuadro 'azucarero' vino de menos a más desde que Dudamel asumió el cargo, llevando al equipo a estar en la pelea por ingresar dentro de los ocho mejores con 23 puntos y dejando la ilusión viva de sumar otras seis unidades comenzando con el partido ante América.

El enfrentamiento ante el equipo que dirige David González no solo tendrá un significado histórico al ser uno de los clásicos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano, sino porque de ello también dependerá la clasificación de ambos.

Es por ello que Cali llega con lo mejor de lo mejor en su plantilla de jugadores, recuperando justamente a tres futbolistas importantes en el equipo como lo son Matías Orozco, Gustavo Cuéllar y Manuel Reynoso.

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¿Cuándo será el partido entre Cali vs América?

El clásico caleño se disputará en el marco de la fecha 18, en el Estadio Deportivo Cali, el sábado 25 de abril sobre las 18:10 hora local, un duelo definitivo para la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay.