"Está sobrecargado": DT del Sporting dio el diagnóstico de Luis Javier Suárez y tomó una decisión

El presente de Luis Javier Suárez en el fútbol portugués ha generado debate en las últimas semanas, especialmente por la sequía goleadora que atraviesa en el Sporting de Lisboa.

El delantero del Sporting de Lisboa completó seis partidos sin anotar, una racha que ha coincidido con una evidente baja en su rendimiento, encendiendo algunas alarmas de cara a lo que viene en la temporada y pensando en la Copa del Mundo 2026.

Lo que dijo Rui Borges sobre Luis Javier Suárez

Sin embargo, el técnico del equipo portugués, Rui Borges, salió al paso de las críticas y explicó que el bajón del atacante tiene una razón clara: la sobrecarga física producto de la exigencia competitiva.

“Es claramente uno de los que está en sobrecarga. Ha sido surrealista lo que ha hecho, toda su entrega”, afirmó el entrenador en rueda de prensa, destacando el desgaste acumulado del colombiano.

Borges reconoció que el delantero ha perdido algo de frescura en su juego: “Está perdiendo algunas cosas y lo notamos, es evidente. Pero no deja de ser un jugador importante”, añadió, dejando claro que sigue siendo pieza clave en su esquema.

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La decisión que tomaría Sporting con Luis Javier Suárez

Incluso, el técnico anticipó que Suárez podría tener menos minutos en algunos compromisos, precisamente para gestionar su carga física y evitar que su rendimiento siga en caída.

Pese a este momento, el respaldo del cuerpo técnico es total. “Lo ha dado todo por el equipo, ha trabajado muchísimo, se ha sacrificado, solo hay que elogiar eso”, señaló Borges, quien además enfatizó que el jugador mantiene la confianza del grupo.

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En lo estadístico, el colombiano continúa siendo el máximo goleador de la liga portuguesa con 24 tantos, lo que demuestra que, más allá del bajón reciente, su temporada sigue siendo altamente destacada.

Con 28 años, Suárez apunta a ser uno de los nombres importantes de la Selección Colombia en el Mundial 2026, por lo que la gestión de su estado físico y su recuperación goleadora serán claves en los próximos meses.