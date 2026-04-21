¿Alfredo Arias saldría de Junior? Esto respondió ante los rumores

Junior de Barranquilla acaba de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Además, sigue en la Copa Libertadores con un Alfredo Arias completamente afianzado y con el objetivo de conseguir el segundo título después de haber ganado el segundo semestre de 2025.

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Sin embargo, no todo es color de rosa en su continuidad con el Junior, y no por una decisión propia o de los directivos, sino por los rumores que ponen a Alfredo Arias afuera de la institución para firmar con un conjunto que está buscando entrenador como solución y que se está fijando bastante en la Liga BetPlay.

De igual forma, ante los rumores, el entrenador uruguayo ya habría tomado una decisión clara y concisa sobre el futuro en el cuadro atlanticense o la posibilidad de salir con destino a Ecuador con un club en el que ya estuvo y que ya lo sacó campeón.

EMELEC BUSCÓ A ALFREDO ARIAS

En 2017, Emelec tuvo a Alfredo Arias como director técnico y con el entrenador uruguayo lograron quedar campeones. Posteriormente, llegó la crisis financiera y deportiva que ha impactado fuertemente en el proyecto del cuadro guayaquileño con varios estrategas que han pasado y que han salido sin gloria.

De acuerdo con una información de El Canal del Fútbol, mencionaron que el Emelec estaba buscando terminar el vínculo contractual de Vicente Sánchez y pensaron nada más ni nada menos que en el nombre de Alfredo Arias que podría regresar a la institución.

No obstante, dejar en este momento al Junior era acabar un proyecto en el que ya quedó campeón y, además, ya clasificó a las fases finales de manera apresurada de la Liga BetPlay. Por esta razón, el ex Deportivo Cali ya dio una respuesta clara a estos rumores.

LA RESPUESTA DE ALFREDO ARIAS QUE CIERRA LOS RUMORES

Ante estos rumores sobre la posibilidad de salir del Junior, Alfredo Arias fue contactado por un periodista chileno, que vive en Ecuador. Se trata de Juan Luis Fuenzalida. El entrenador cerró completamente cualquier posibilidad de ir a Emelec o de salir del cuadro atlanticense.

Alfredo Arias mencionó, “yo tengo contrato hasta junio, estamos en las finales, ayer clasificamos para obtener el bicampeonato... también tenemos Libertadores. No puedo distraerme en nada más que pensar en cómo ganamos el próximo partido”.

Con esto queda claro que el entrenador uruguayo nunca ha pensado en alguna remota posibilidad de salir de Barranquilla para los próximos meses,. Habrá que esperar si le renuevan el contrato o si sale en caso de no cumplir con estos objetivos. Ahí podría darse lo de su llegada a Ecuador si Emelec sigue interesado.

EMELEC TOMÓ OTRA DECISIÓN: ¿YA NO BUSCARÁN A ALFREDO ARIAS?

Además de Alfredo Arias, Emelec también sondeó a Pablo Repetto de Independiente Santa Fe. El entrenador le cerró la puerta a esa posibilidad. Ahora, otra de las versiones que llegó desde Ecuador es que el cuadro de Guayaquil está pensando en seguir apostando por Vicente Sánchez, por lo menos en lo que resta de este primer semestre del 2026.

Desde El Canal del Fútbol, Rahab Villacres cerró esa posibilidad de que Alfredo Arias llegue a Emelec, “el rumor es falso, fuentes cercanas al técnico indican que está concentrado en el torneo colombiano y está en una buena posición. Por el momento no, es más, tengo entendido que es muy respetuoso cuando dirige a un equipo, no conversa con nadie más y veremos si se le renueva o podría ser una opción en julio. No he tenido información certera si se le llamó o no”.

También dejó claro que el actual entrenador, Vicente Sánchez seguiría dentro de la institución, pues, es completamente falso que Emelec le haya puesto un ultimátum al entrenador uruguayo.