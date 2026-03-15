Dudamel explicó los cambios que hizo en Cali para volver a ganar en Liga BetPlay

Deportivo Cali volvió a ganar en la Liga BetPlay al superar en condición de visita 2-0 a Cúcuta Deportivo en partido válido por la fecha 11, que además sirvió como estreno para el entrenador venezolano Rafael Dudamel.

Al término del compromiso, Dudamel reconoció hacer un importante cambio en el sistema de juego del conjunto 'azucarero', teniendo en cuenta la labor que hizo Alberto Gamero antes de dejar el cargo.

Dudamel confirmó cambio en Deportivo Cali

Rafael Dudamel explicó que en solo tres jornadas de entrenamiento se dio cuenta de la posibilidad de modificar el sistema táctico de Deportivo Cali, por lo que decidió jugar frente a Cúcuta Deportivo con línea de tres defensas centrales.

"Tenemos jugadores técnica y tácticamente muy buenos y además inteligentes. Cambiamos el módulo táctico y la estructura. Siento que los jugadores se adaptaban y sirvió para darles más participación", dijo.

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Ordenar la defensa

Dudamel también aclaró que su primera misión en Deportivo Cali ha sido ordenar la zona defensiva, para poder mejorar el funcionamiento del equipo.

"Balancear la parte defensiva. Ordenando la defensa vamos a tener la solidez y tranquilidad para trabajar los partidos y poder ganar", explicó.

Cómo afrontar los siguientes partidos

Finalmente, Rafael Dudamel aclaró que ahora Deportivo Cali cuenta con varias alternativas tácticas para afrontar los siguientes partidos, por lo que analizará cada rival para tomar la mejor decisión.

"Para los siguientes partidos analizaremos al rival para definir el sistema. Hemos dado un gran paso y seremos un equipo poco previsible", afirmó.